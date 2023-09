SAN BENEDETTO – Di seguito, nel virgolettato, il comunicato del Comitato di Quartiere Ponterotto in merito all’ultima riunione. Le criticità che di recente interessano la zona richiedono di far sentire la propria voce e agire per la sicurezza dei cittadini

“Il Comitato di Quartiere Ponterotto vuole ringraziare gli esponenti della Caritas che si sono presentati e si sono adoperati per rispondere alle domande dei cittadini nelle persone del Direttore Fernando, il Dott. Marco Sprecacè e la Responsabile della Formazione degli ospiti Caritas.

Si ringraziano il Sindaco Spazzafumo e gli Assessori e Consiglieri presenti. Un ringraziamento più grande va fatto a tutti i Cittadini che ieri, dopo tanto tempo, hanno ripopolato una riunione di quartiere. Numeri alla mano eravamo sopra le 60 persone presenti che come inizio non ci fa altro che ben sperare.

La riunione si è svolta come segue.

Sono stati tanti gli argomenti toccati con il punto nevralgico sempre ben centrato: il Cittadino di Ponterotto ha dimostrato che ritiene la Caritas una struttura utile ed essenziale, ma gradirebbe un ritorno alle origini, a quando la Caritas era un punto dove venire a ritirare i pasti. Ora, invece, sembra un centro di accoglienza con bunker interni, sovraffollamento, mancanza di controllo sugli ospiti con annessi problemi di disordine nel Quartiere.

Le richieste del cittadino sono state chiare: O si torna a dare da mangiare ai bisognosi come era una volta o se ci deve essere lo stazionamento da parte degli ospiti, visto gli incresciosi avvenimenti successi ultimamente, qualcuno si deve prendere la responsabilità di controllare e vigilare perché si sta costringendo un intero quartiere a vivere con la paura.

È stato fatto presente che Piazza della Libertà ormai sia di possesso dei senza tetto e che, seppur molti disagi vengono da persone esterne alla Caritas, nel senso che ci mangiano ma non ci dormono, è altrettanto vero che quelle persone vengono li perché c’è la Caritas.

È stato anche chiesto alla direzione Caritas se in caso di qualche fatto increscioso da parte di qualche ospite, ci fosse qualcuno che si prende la responsabilità dell’accaduto, la risposta è stata che la Caritas è responsabile dei suoi ospiti all’interno della struttura. I cittadini hanno ribadito di come la Caritas non deve guardare ai problemi solo fino al proprio cancello, ma si deve prendere la responsabilità dei propri ospiti anche quelli che vanno lì semplicemente per mangiare che però poi vanno arrecando danni nell’intero quartiere, cercando di migliorare il controllo sugli accessi.

Questo già dall’inizio con attenta scrematura andando ad eliminare come successo diverse volte quelle persone che vanno lì anche con altri intenti non solo quelli di mangiare o che hanno precedenti o problemi psichiatrici come spesso è accaduto.

Inoltre, vista la presenza di una struttura come la ludoteca per bambini, è stato chiesto con fermezza di ricordarsi che quel posto è frequentato da minori che non possono sentire urla, bestemmie, vedere litigi come se fosse una cosa normale soprattutto i bambini più piccoli proprio perché la situazione è fuori controllo.

In conclusione ci siamo lasciati con il Sindaco che ha promesso di sentire il Prefetto e di vigilare sul fatto che la Caritas torni a funzionare come Caritas e non come centro Accoglienza, avendo preso atto che il Quartiere stia vivendo questa fortissima situazione di stress e nervosismo, frutto di una situazione logorante.

Dall’altra parte i membri Caritas non si sono mai sottratti dal rispondere alle domande del cittadino che sono state molte, tante, dette anche con toni fermi anche frutto di una condizione di esasperazione che si vive nell’intero Quartiere.

La Riunione, iniziata alle 21.30 circa, si è conclusa verso le 00.

Noi, come Comitato di Quartiere, abbiamo rivisto le persone venire e prendere parte ad una riunione accesa, verace, ma sempre nel limite del rispetto senza mai degenerare. Su una cosa siamo tutti d’accordo anzi su due: bisogna sempre aiutare il prossimo perché tutti siamo figli di una vita purtroppo a volte non facile per tutti. Dall’altra parte,però, nessuna persona o struttura ha il diritto di limitare la vita o il diritto alla libertà del cittadino ed in generale della persona.

La prossima volta, se siamo stati 60, dobbiamo essere 100, poi 200 perché ieri qualcuno ha visto che Ponterotto era presente e forse non si aspettavano tutte quelle persone. Solo così possiamo fare sentire la nostra voce e ieri l’abbiamo fatto e anche bene”.