SAN BENEDETTO – L’attesa sta per finire: presto inizierà una nuova grande stagione sportiva e la Sambenedettese Basket vuole tornare a stupire. Sabato 30 settembre avrà avvio la campagna abbonamenti per il campionato di Serie C Abruzzo Molise Marche 2023/24, con uno slogan ideato per trasmettere al meglio il senso di appartenenza al territorio.

“Insieme per crescere” non è un semplice messaggio, ma rappresenta l’obiettivo posto dalla Sambenedettese Basket che, insieme alle proprie società sorelle “Grottammare Basketball”, “Martinsicuro Basket” ed “Acquaviva Basket”, ha lanciato un progetto rivoluzionario legato al Minibasket e al Settore Giovanile, con il responsabile tecnico Raul Cardenas ad aver importato in riviera la metodologia americana.

Di seguito i prezzi della campagna abbonamenti:

Sostenitore Tribuna € 40

Sostenitore Parterre € 100

Avranno diritto all’ingresso gratuito tutti i tesserati della Sambenedettese Basket, di Grottammare Basketball, del Martinsicuro Basket e dell’Acquaviva Basket così come tutti i minori di anni 14.

I prezzi dei biglietti per la singola gara saranno invece di 5 euro per la tribuna e di 8 euro per il parterre.

Gli abbonamenti sono acquistabili presso i seguenti punti vendita:

GELATERIA DAL GELATAIO (Via Monfalcone 17, San Benedetto del Tronto)

VCOM.IT (Via Indipendenza 10, Porto d’Ascoli).

Gli abbonamenti sono, inoltre, acquistabili presso la segreteria operativa nei seguenti giorni ed orari: