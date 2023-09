SAN BENEDETTO – A proposito di un presunto abuso edilizio comunicato da un nostro lettore, il geometra Dino Brutti ha inteso precisare quanto segue:

“E’ curioso che dopo gli eventi di sversamento e rigurgito degli scarichi comunali subiti avvenuti tra luglio e agosto 2023 che hanno causato gravi danni alle attività, come risaputo, ci si preoccupi di presunti abusi edilizi e di formalità senza conoscere bene le situazioni.

Se ce ne fosse bisogno si precisa che la richiesta per l’allaccio allo scarico di quell’hotel (utile a verificare lo stato di manutenzione di allaccio pubblico/privato), pattuita con la CIIP già all’epoca dei danneggiamenti estivi, è stata protocollata in data 15.09.2023 come la richiesta per l’occupazione del suolo pubblico presso il Comune di San Benedetto del Tronto, per evitare disservizi durante il periodo di maggior afflusso turistico. A causa degli eventi atmosferici avversi l’inizio dei lavori si è purtroppo protratto dal 20 al 26 settembre. Quindi nessun operaio irregolare, nessun abuso, semmai atti prodromici alla sistemazione della vecchia fognatura non funzionante. La situazione è stata presa prontamente in carico dalla CIIP che provvederà a correggere l’allaccio pubblico congiuntamente alla proprietà, per la parte privata.

Si ricorda che a San Benedetto del Tronto un’alta percentuale di immobili, in tutto il territorio comunale, ha gravi problemi di scarico in fogna. Capita sovente di scoprire immobili con scarichi a dispersione, anche in centro, e, seppur a metà anni ’90 ci si è dotati, grazie ad amministrazioni avvedute e vituperati finanziamenti europei, di un buon e ben dimensionato depuratore per l’epoca, ancora oggi ci si trova ad affrontare molti scarichi privati non adeguati alle normative vigenti ed al buon costruire e forse sarebbe ora di rivedere anche il depuratore.

Questa è una notizia interessante, vera e utile sia per la salute pubblica che per la leicità degli scarichi esistenti.

Tanto inutile rumore rischia di creare confusione e dannoso allarmismo.

Con stima e principio di collaborazione cordialmente saluto“

Tanto dovevamo. Ringraziamo il professionista per l’utile chiarimento