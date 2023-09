SAN BENEDETTO – Dalle ore 13.45 del giorno 1 Ottobre fino al termine della manifestazione vengono disposte le seguenti modifiche alla circolazione stradale.

La viabilità di Viale dello Sport nel tratto compreso tra la Rotonda Roncarolo e Via San Pio X verrà divisa in tre tronchi tramite il posizionamento di transenne mobili in Viale dello Sport all’altezza della linea di mezzeria della tribuna est:

• dalla Rotonda Roncarolo alla strada a nord del Palazzetto dello Sport “B. Speca”, divieto di transito veicolare e pedonale ad eccezione dei veicoli della tifoseria ospite e degli autorizzati;

• da Via San Pio X alla strada a sud della scuola IPSIA: divieto di transito veicolare ad eccezione dei veicoli della tifoseria locale;

• divieto di transito veicolare e pedonale in Viale Dello Sport, nel tratto di strada prospiciente la tribuna est, compreso tra la curva nord e la curva sud.

Dal momento in cui risultino occupati tutti i parcheggi riservati alla tifoseria locale a sud di Via San Pio X, sarà disposto per lo stesso tratto il divieto di transito per i veicoli della tifoseria locale ad eccezione dei velocipedi, ciclomotori e motocicli.

Si fa presente che non dovrà essere permesso il transito pedonale e carrabile nel sottopasso ferroviario di Via M. Serao in modo da garantire l’afflusso in sicurezza dei tifosi ospiti alla curva sud dello stadio Riviera delle Palme. Sarà, inoltre, disposta la chiusura della pista ciclabile di Viale dello Sport all’altezza di Via Ponchielli.

Ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione sarà disposta la chiusura al transito di Via San Pio X, direzione di marcia ovest-est dalla Chiesa omonima fino all’intersezione con Viale dello Sport.

Dalle ore 13 del giorno 1 Ottobre 2023 fino al termine della manifestazione sportiva, le seguenti modifiche alla sosta. Al Parcheggio “Palazzetto B. Speca”, divieto di sosta con rimozione coatta ad eccezione dei veicoli della tifoseria ospite e veicoli al servizio di persone disabili munite di CUDE. In Viale dello Sport (tratto dalla strada a sud della scuola IPSIA alla strada a nord del Palazzetto dello Sport “B. Speca”), divieto di sosta con rimozione coatta. Al Parcheggio Viale dello Sport, lato sud/est IPSIA, divieto di sosta con rimozione coatta ad esclusione di velocipedi, ciclomotori e motocicli.