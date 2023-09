SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sanità, il Centrosinistra sambenedettese attacca l’Amministrazione Spazzafumo: «Scelte discutibili e non condivise, così si fa il gioco del centrodestra ascolano».

«Mi interesso prevalentemente di Sanità, non solo in Comune ma anche in Provincia, e volevamo fare una critica costruttiva all’Amministrazione» – spiega Aurora Bottiglieri – «Chiamare i Sindaci a discutere di un documento da portare in Regione, ma la disccussione di questo documento non è stata fatta, con tante scuse: probabilmente avrebbe subito critiche costruttive da alcuni membri della Commissione. La scelta fatta da alcuni componenti della maggioranza è quella di continuare sulla strada dell’Ospedale di I Livello su due plessi, con Emergenza -Urgenza a San Benedetto e il resto ad Ascoli. C’è sia un problema politico che un fatto critico, pertinente alle cose della Sanità: quello che stanno chiedendo i sindaci è che la medicina territoriale venga potenziata con le Case di Comunità; questa richiesta, nella mozione che non fu appoggiata, l’avevamo fatta, perché leggendo il DM 77 ci sarebbero dovute essere 4 case di comunità nel Distretto di San Benedetto».

«I Sindaci, adesso, le vorrebbero» – continua Bottiglieri – «ma i tempi sono ormai scaduti: perché siamo arrivati a questo punto? È una cosa gravissima, poiché non hanno pensato all’entroterra ma soltanto a San Benedetto. Poi, nella nostra Casa di Comunità, mancano molte cose come macchinari per la radiologia per le persone che ne hanno bisogno e che affollano il Pronto Soccorso di San Benedetto. Il progetto del DM 70 e 77 è proprio la telemedicina: un progetto del genere esiste già ad Arquata, e funziona benissimo: è un progetto da portare avanti. Sostenere economicamente queste strutture è importantissimo: questo percorso andava fatto due anni fa. Le scelte, come quella di fare Emergenza-Urgenza a San Benedetto e il Programmato ad Ascoli sono discutibili: chi andrà a dire al dottor Di Matteo o al dottor di Saverio, nostre eccellenze, che devono occuparsi solo di urgenze? Ci sono errori grossolani: aumentare i posti letto a San Benedetto, cosa ancora non fatta. Ad esempio, se guardiamo alla provincia di Teramo, notiamo che tra poco verrà aperto un Ospedale di Secondo Livello a Mosciano, perché gli ospedali non si fanno dentro le città».

Il capogruppo dei Verdi, Paolo Canducci, ha aggiunto: «Siamo fortemente in ritardo, l’Amministrazione ha pensato di affrontare la questione con sufficienza, portando a decisioni che danneggeranno la città, come quella dell’Ospedale nuovo che verrà fatta a Ragnola. È stata una decisione presa scontentando e scavalcando tutti i comuni del territorio. Qualunque cosa chiederanno è un percorso in salita. La cosa ancora più grave, che mostra una decisione prona al centrodestra ascolano: l’ospedale a Ragnola non può rapprensentare un servizio utile ai cittadini, e Ascoli non mollerà mai i servizi di emergenza urgenza che ha, condannando il nostro a diventare, nel tempo, un ospedale di base. Spazzafumo è andato dietro al centrodestra ascolano, accontentando i cittadini con un ospedale nuovo che però è una scelta altrui, più precisamente di Ascoli».