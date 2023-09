CHIETI – Ameth Fall è un nuovo giocatore del Chieti.

Queste le prime parole dell’ex attaccante di Samb e Porto d’Ascoli in casa abruzzese: “Per me è stimolante vestire la maglia di una società così ambiziosa. Il mio obiettivo qui è vincere il campionato. Ciò che mi ha spinto ad accettare è stata la determinazione del direttore, mi piacciono le piazze calde e il progetto di questo gruppo. Il mister, Chianese, ha fame di fare grandi cose, conosco alcuni ragazzi come Conson e Forgione con cui ho giocato in passato”.

Di seguito il video tratto dal canale ufficiale del Chieti.