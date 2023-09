ACQUAVIVA PICENA – Lunedì scorso, 25 settembre a Fossombrone, cittadina della provincia di Pesaro e Urbino, presso l’incantevole chiesa di S. Filippo, ex luogo di culto in stile barocco, l’assessore regionale alle Infrastrutture e ai Lavori Pubblici Francesco Baldelli, ha presentato i progetti dei Comuni che si sono aggiudicati i contributi previsti dal bando regionale sul recupero e la valorizzazione delle mura storiche: 4 milioni di euro (per un massimo di 500.000,00 euro a singolo comune).

Il Comune di Acquaviva Picena è rientrato in graduatoria arrivando 4° su 47 Comuni partecipanti.

Palese la soddisfazione dell’Amministrazione comunale per aver raggiunto un importante traguardo per tutta la cittadinanza in quanto il restauro delle mura storiche in viale Leopardi valorizzerà Acquaviva Picena rendendola ancora più sicura e metà desiderabile dai turisti.

L’obiettivo è stato raggiunto soprattutto grazie all’impegno del Consigliere con delega ai Lavori Pubblici Neroni Adriano che ha portato avanti il progetto sia coordinando e fornendo tutti i dati al progettista, sia andando a recuperare documenti e permessi rilevatisi fondamentali per l’aggiudicazione.

Il sindaco ringrazia la Regione Marche per aver promosso il bando e per aver riconosciuto la qualità del progetto. Gli interventi non saranno solo di decoro o manutentivi, ma avranno finalità di carattere sociale e culturale, attraverso la programmazione di itinerari dedicati a turisti e appassionati di arte e storia.