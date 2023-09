SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Le parole dell’attaccante e numero 10 della Samb Danilo Alessandro, in vista del match del Riviera di domenica contro l’Alma Juventus Fano.

“Felice del primo gol in rossoblu, ma la cosa che mi premeva di più era tornare in campo per dare una mano ai miei compagni. Era importante sbloccarmi e sono contento, purtroppo l’infortunio alla costola nell’ultima amichevole estiva mi ha fatto perdere un po’ di condizione, ora sto lavorando per tornare al 100%. Ad Avezzano abbiamo avuto una reazione da grande squadra, loro hanno fatto solo due tiri, di cui uno su rigore e non è mai facile rialzarsi dopo essere andati sotto immeritatamente. Dopo quella rimonta ho avuto la consapevolezza di far parte di un gruppo unito di persone che vogliono fare qualcosa di importante. Fano? Non guardo il colore dell’avversario, ne la posizione in classifica, dobbiamo solo pensare a giocare come sappiamo partita dopo partita. Quando ho firmato non si sapeva ancora bene cosa sarebbe successo non c’era nulla di tutto questo. Ma mi fido ciecamente del direttore De Angelis e dopo l’incontro col presidente Massi ho capito che il progetto era serio. Domenica l’obiettivo è ripagare i tifosi che sono immensi”.