“Mentre Meloni taglia sulla sanità, Acquaroli e Saltamartini continuano a promettere. E quasi tutti zitti”

Lo afferma il dottor Claudio Maria Maffei, che aggiunge: "Nelle Marche, con la attuale Giunta, sembra di vivere in un mondo diverso in cui questi problemi non esistono. Governare significa fare scelte, non proclami"

di Antonio Di Salvatore