GROTTAMMARE – La seduta odierna si è aperta alle ore 16:15 con un minuto di silenzio commemorativo per la scomparsa del presidente della Repubblica emerito Giorgio Napolitano. A seguire, si è entrati nel vivo della discussione con i vari punti all’ordine del giorno.

Interrogazione presentata dal consigliere comunale Giuliano Vagnoni, gruppo consiliare Grottammare C’è, ad oggetto: “Manutenzione piazza Carducci”.

Il consigliere di minoranza Giuliano Vagnoni ha domandato all’amministrazione comunale con quanta frequenza venisse curata piazza Carducci, riportando le segnalazioni di alcuni cittadini che lamentavano una scarsa pulizia della pavimentazione, delle aiuole e della fontana pubblica.

Il sindaco Alessandro Rocchi ha spiegato che la manutenzione ordinaria dello spiazzo è curata dalla Picenambiente con frequenza giornaliera ma che gli interventi straordinari necessitano di una programmazione. L’ultimo intervento di pulizia straordinaria risale al 19 settembre 2023.

Interrogazione presentata dal consigliere comunale Giuliano Vagnoni, gruppo consiliare Grottammare C’è, ad oggetto: “Sottopasso ferroviario”.

Il consigliere Vagnoni ha esposto la necessità che il parcheggio stazione sia collegato in maniera diretta con via Roma.

Il sindaco Rocchi ha chiarito che l’eventuale costruzione di un collegamento è di competenza di Rfi, la quale deve provvedere al finanziamento previa verifica della fattibilità dell’opera.

Interrogazione presentata dal capogruppo Lorenzo Vesperini, gruppo consiliare Città Unica, ad oggetto: “Sicurezza nella scuola infanzia/primaria distaccamento via Firenze”.

Il consigliere di minoranza Lorenzo Vesperini ha chiesto all’amministrazione comunale di fornire i dettagli di tutti i procedimenti assunti e i controlli adottati per verificare l’idoneità del distaccamento di via Firenze ad ospitare i bambini della scuola infanzia e primaria.

L’esigenza di un ulteriore chiarimento nasce da dubbi e perplessità sorti ad alcune famiglie circa il livello di sicurezza dell’edificio.

Replica il sindaco Rocchi, il quale espone un considerevole numero di adempimenti adottati nel corso dei mesi – tra cui il parere positivo dei Vigili del Fuoco – volti a confermare l’idoneità del plesso.

Il consigliere Vesperini si dichiara soddisfatto della risposta.

Interrogazione presentata dal capogruppo Lorenzo Vesperini, gruppo consiliare Città Unica, ad oggetto: “Viabilità incrocio via San Vincenzo a via Carlo Alberto dalla chiesa”.

Il consigliere Vesperini, dopo i molteplici incidenti avvenuti nell’incrocio sopracitato, ha chiesto la possibilità di introdurre nel tratto degli spartitraffico, sulla falsariga di quelli installati in via Ischia (zona Fornace), al fine di ridurre la velocità nel tratto.

Il sindaco informa che il servizio viabilità ha già un progetto di massima per regolamentare l’intersezione e che si attende l’emissione di un nuovo bando per reperire finanziamenti.

Mozione presentata dal capogruppo Lorenzo Vesperini, gruppo consiliare Città Unica, ad oggetto: “Viabilità e confort scuola infanzia/primaria in via Firenze”.

Il testo della mozione risale a dieci giorni fa. Il quadro della situazione è mutato e, in seguito agli incontri con i genitori, sono state raggiunte delle soluzioni. Alcuni lavori di manutenzione alla struttura sono in corso e altri sono in fase di programmazione.

Il Consiglio comunale viene sospeso per cinque minuti per favorire la scrittura di un testo concordato da approvare all’unanimità con oggetto la tutela della viabilità nei pressi dell’edificio scolastico.

Il testo della mozione viene modificato come segue: “Impegnare il Sindaco e Giunta di valutare di mettere in campo tutte le soluzioni opportune ad un ulteriore messa in sicurezza dell’area antistante la sede scolastica provvisoria di via Firenze attuando le soluzioni opportune e dando mandato al corpo dei Vigili Urbani”.

La mozione viene approvata all’unanimità.

Mozione presentata dal capogruppo Lorenzo Vesperini, gruppo consiliare Città Unica, ad oggetto: “Problema nella gestione colonia felina di zona Montesecco”.

Il consigliere Vesperini segnala il proliferare di felini in zona Montesecco, con potenziali conseguenze sull’igiene del luogo.

Il sindaco Rocchi rende noto che la colonia felina di Montesecco risulta effettivamente censita dall’Ast, la quale provvede regolarmente a vigilare sugli animali in collaborazione con le associazioni animaliste del luogo e l’ufficio ambiente comunale.

Interrogazione presentata dal consigliere comunale Tiziana Stampatori per i gruppi consiliari Fratelli d’Italia e Grottammare C’è, ad oggetto: “Uso temporaneo della delegazione di via Firenze come scuola”.

La consigliera di minoranza Tiziana Stampatori esprime in una interrogazione le sue critiche all’amministrazione comunale, sostenendo una totale mancanza di trasparenza e comunicazione efficace circa il trasferimento degli alunni presso la sede temporanea di via Firenze.

Il sindaco Rocchi risponde che il Comune ha adoperato per tempo tutte le forme di comunicazione opportune per informare le famiglie.

Interrogazione presentata dal capogruppo Raffaele Rossi, gruppo consiliare Fratelli d’Italia, ad oggetto: “Avviso di pagamento Tari inviato ai cittadini”.

Il consigliere d’opposizione Raffaele Rossi evidenzia come, insieme alla missiva amministrativa contenente gli avvisi Tari, sia stato allegato anche un modulo informativo firmato da un consigliere delegato e che questo costituisca una violazione del principio di separazione tra politica e amministrazione.

Replica il sindaco Rocchi, sostenendo che si tratti semplicemente di una informativa contenente alcune regole inerenti alla raccolta differenziata e che questa sia stata inoltrata insieme al ruolo Tari a zero spese.

Modifica della d.c.c. n. 47 del 26.11.2009 ad oggetto “attuazione degli articoli 4, comma 1, e 9, comma 1, ed indirizzi in ordine all’applicazione della l.r. n. 22/2009 (Piano Casa)”.

Attualmente a Grottammare il Piano Casa è consentito in tutto il territorio comunale, ad eccezione di alcune zone oggetto di accordi di programma. L’assise è stata chiamata a valutare la proposta di estendere anche a quelle aree, ormai urbanizzate da tempo, la possibilità di rientrare nei benefici economici del provvedimento, in vista della scadenza del 31 dicembre 2023.

La modifica è stata approvata all’unanimità.

Variazione al bilancio di previsione 2023-2025: ratifica deliberazione di giunta comunale n. 165 del 08/08/2023.

All’esame una proposta di ratifica di una deliberazione della Giunta comunale (n. 165 del 08/08/2023), in cui si approvava una variazione urgente di bilancio per poter utilizzare il contributo statale per la progettazione della mensa della scuola di via Alighieri (euro 52.500) e per poter applicare l’avanzo da destinare a vari interventi tesi alla riapertura dell’asilo nido e delle scuole del territorio comunale (euro 72.775,51).

La variazione di bilancio viene approvata con 11 voti favorevoli e 5 astenuti.

Variazione del bilancio di previsione 2023-2025 (art. 175 del decreto legislativo 267/2000).

Una ulteriore variazione di bilancio 2023-2025 del valore complessivo di 538.680,73 euro. Le principali voci della manovra sono rappresentate da:

applicazione dell’avanzo vincolato derivante dai fondi MIUR per le iniziative relative al progetto 0-6 anni (euro 140.720,10); applicazione dell’avanzo per spese di investimento c/o l’edificio di via Firenze (euro 40.000,00); applicazione dell’avanzo per spese di investimento su beni patrimoniali, oltre a spese in conto capitale varie (euro 50.452); iscrizione di un contributo statale per la progettazione di interventi nella palestra della scuola “G. Speranza” e per la ristrutturazione della scuola in via Battisti (euro 198.524,59); iscrizione di un contributo PNRR per la digitalizzazione (euro 14.000).

Il punto è approvato con 11 voti favorevole 5 contrari.

Approvazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2022.

All’attenzione dell’assise anche il bilancio consolidato 2022. Il documento rappresenta il risultato economico patrimoniale del Gruppo Comune di Grottammare, che comprende i seguenti enti e società: CIIP spa (partecipata per il 4,26%), ATA Rifiuti (partecipata per il 5,56%), Piceno Consind (partecipata per il 5,13%), AATO 5 Marche Sud (partecipata per il 3,48%).

Le risultanze 2022 del bilancio consolidato evidenziano un attivo di Gruppo pari a euro 69.711.350,96, di cui circa il 75% è rappresentato dalle immobilizzazioni, un patrimonio netto di euro 24.961.211,17 e un utile di esercizio di euro 343.765,70.

Il punto viene approvato con 10 voti favorevoli, 5 astenuti e 1 contrario.

Ricostituzione del consiglio generale di piceno Consind. Elezione rappresentante espresso dalle minoranze.

Eletto il consigliere Raffaele Rossi.