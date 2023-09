SAN BENEDETTO – Sabato 30 settembre, alle ore 17, nella Sala della Poesia del Palazzo Bice Piacentini, è in programma la presentazione del libro “Una corsa… dal mare verso il mare: un secolo di bicicletta tra il Tirreno e l’Adriatico” di Stefano Novelli.

L’autore presenterà l’opera che raccoglie la storia delle competizioni ciclistiche che si sono susseguite negli anni nella Riviera delle Palme e che, dal 1910, hanno contribuito ad approfondire il legame tra la bicicletta e San Benedetto.

All’evento parteciperanno i componenti del Consiglio Federale della Federazione Italiana Cronometristi (www.ficr.it) che hanno scelto la nostra città per riunirsi in mattinata nel Centro Congressi Calabresi. I lavori federali saranno presieduti dal Presidente Federale, Dott. Antonio Rondinone, coadiuvato dal Segretario Generale, Dott. Simone Braconcini.I saluti dell’Amministrazione saranno portati dal Sindaco Antonio Spazzafumo mentre per il CONI sarà presente il Presidente Regionale, Fabio Luna.

Saranno presenti anche diversi rappresentanti delle associazioni cronometristi marchigiane nelle persone di, Francesco Berti, Presidente dell’associazione cronometristi Pesaro; Stefano Bompadre, Presidente dell’associazione cronometristi Ancona; Alberta Zamboni, Presidente dell’associazione cronometristi Macerata; Domenico Pellegrino, Presidente dell’associazione cronometristi Ascoli Piceno il quale, in qualità di rappresentante locale della Federazione, rivolgerà i saluti ai convenuti.

Dialogherà con l’autore il concittadino Raffaele Travaglini, Delegato Regionale Marche della Federazione Italiana Cronometristi; le conclusioni saranno riservate al Presidente Federale FICr, Antonio Rondinone.

L’evento è gratuito e a ingresso libero.