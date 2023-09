SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ stata convocata presso la Sala Consiliare Commissione consiliare Urbanistica per il giorno 28 settembre.

All’ordine del giorno, la trattazione della proposta di Variante al PRG presentata da Areamare srl in data 24-08-2017 prot. n. 4752164, propedeutica alla decisione della Giunta Comunale in ordine alla verifica della sussistenza del pubblico interesse ai sensi della D.C.C. n. 37/2017.

Due sono le aree interessate: una tra via Mare e via Scarlatti ed il sottopasso ferroviario, l’altra quella inclusa tra via Del Cacciatore, via Goffredo da Buglione, via Giovanni Nebbia, alle spalle della scuola di Via Colleoni e Parco Paola.

Ad illustrare il progetto è il dirigente d’area aisorse Giorgio Giantomassi :”La variante prevede una conversione dell’area di via mare ad una destinazione di tipo residenziale. La superficie territoriale che si va ad occupare è di 13.950 mq, di cui 7.485 mq di superficie fondiaria relativa all’edificato, 1.850 mq di superficie per la viabilità e 4.253 mq residenziali. le restanti aree saranno destinate a 47.439 mq a verde pubblico di quartiere, 6.860 mq a parcheggi di quartiere e 3200 mq a superficie di rispetto per la sopraelevata”

“La zona di rispetto prevista dal PRG – obietta la presidente della commissione Annalisa Marchegiani – essendoci, sia il raccordo per l’Ascoli-Mare, sia la ferrovia, necessita del nullaosta della provincia, perchè la proposta di variante trasforma l’area di rispetto in zona di verde pubblico e parcheggi.”

Per quanto riguarda la zona di via del Cacciatore, parte sarà destinata a verde pubblico, parte residenziale, parte a superficie per l’istruzione ed un’area adibita a parcheggio dietro la scuola di via Colleoni.

Interviene il dottor Eolo Di Concetto di Areamare: “Questo progetto è immune da ogni rilievo tecnico-urbanistico. Questa proposta di variante urbanistica non è un’idea della società Areamare. Questo progetto va ricondotto alla volontà dell’Amministrazione Comunale. noi abbiamo raccolto l’invito. Non c’è nessun aumento volumetrico e nessun consumo di suolo rispetto a quello già previsto dall’esistente piano regolatore.”

Tra i contrari Giorgio Mancini di Sinistra Italiana: “Pensavo che venisse espresso l’indirizzo di maggioranza, di dire no a questa variante, più volte espresso e più volte promesso dall’Amministrazione Comunale. Ma il problema, secondo me, è un altro. L’ISPRA nello studio annuale del consumo di suolo ha definito quello che è il danno economico annuale per ettaro del consumo di suolo: Ogni ettaro cementificato produce alla collettività un danno di 100.000 Euro all’anno. Una cifra abbastanza considerevole. sono contrario ad un’ulteriore cementificazione perchè cementificare il territorio oggi, significa togliere alla città la possibilità di avere uno strumento che assorba CO2 e assorba le cosiddette bombe d’acqua che diventano sempre più frequenti. Non possiamo stare dietro ai proprietari dei terreni ma dobbiamo sviluppare una politica che dica no al consumo del suolo.”