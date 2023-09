SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Venerdì 29 settembre, alle ore 20.45, presso la Sala dei Padri Sacramentini è convocata un’assemblea generale del quartiere Albula Centro per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

– Mancanza cronica di una sede per il comitato

– Torrente albula problematiche generali (stato del progetto del sottopasso ciclopedonale, sicurezza della pista ciclabile e dei passaggi pedonali, senso unico di Via Moretti lato st, parcheggi per portatori di handicap, marciapiedi e ringhiere di Via Montello, pulizia Torrente)

– Manifestazioni estive e parcheggi per i residenti

– Decoro urbano in generale (orari per raccolta rifiuti, schiamazzi notturni ecc.)

– Varie ed eventuali