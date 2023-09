SABAUDIA – Lo scorso fine settimana (23/24 settembre) si è svolta la seconda edizione del Trofeo Nazionale di canoa velocità LNI/FICK nelle acque del lago di Paola, a Sabaudia. La manifestazione, promossa e organizzata dalla Lega Navale Italiana e dalla Federazione Italiana Canoa Kayak, in collaborazione con la Marina Militare, ha visto la partecipazione entusiastica di quasi cento atleti, appartenenti a nove sezioni della Lega Navale Italiana in rappresentanza di tutti i territori del Nord, Centro e Mezzogiorno d’Italia.

Il gruppo canoistico della nostra Sezione, presente al gran completo (dieci giovanissimi atleti equamente divisi tra maschi e femmine), ha ottenuto uno straordinario successo sportivo e d’immagine, distinguendosi in tutte le categorie e in ogni singola competizione. Tutti i ragazzi sono riusciti, infatti, a salire sul podio per un totale complessivo di 9 ori, 11 argenti e 8 bronzi, mentre nella classifica finale del Trofeo la nostra Sezione si è aggiudicato il terzo posto assoluto dietro Ostia e Molfetta che, però, contavano su un bacino di giovani atleti significativamente più numeroso del nostro.

Oltre all’aspetto agonistico il Trofeo mira a promuovere la pratica sportiva della canoa, la cultura del mare e il rispetto dell’ambiente. In questo senso va senz’altro sottolineato il processo sinergico che, da qualche tempo, vede protagonisti la Lega Navale Italiana e la Federazione Italiana Canoa Kayak entrambi impegnati a trasmettere, nelle giovani generazioni, i migliori e più fecondi valori etici di questa splendida disciplina sportiva.

Un ringraziamento speciale a tutti i nostri ragazzi, al team di supporto e soprattutto al coach storico Mirko Fazzini che, di questo gruppo, rappresenta la vera anima e il valore aggiunto per la passione, la competenza, la spinta motivazionale e l’impronta educativa che, da sempre, infonde nel suo rapporto con la squadra.