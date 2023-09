ASCOLI PICENO – Nella mattinata di lunedì 25 settembre una squadra dei Vigili del Fuoco della sede Centrale è intervenuta nel capoluogo Piceno, sul ponte di Porta Cartara, per un incidente stradale che ha visto una vettura finire contro la balaustra in travertino, che delimita la carreggiata, e un lampione della pubblica illuminazione.

Nell’urto parte del muretto in travertino è finito nell’orto sottostante. Gli operatori hanno provveduto all’isolamento elettrico dello stesso lampione, alla messa in sicurezza del mezzo e della zona in cui si è verificato l’urto. Successivamente anche una verifica statica del manufatto, con la conseguente interdizione di una parte della zona sottostante la balaustra crollata.