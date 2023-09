ROTELLA – Nella serata di domenica 24 settembre, poco dopo le ore 20, una squadra dei vigili del fuoco di Ascoli Piceno è intervenuta a Rotella, in contrada Tesino, per un’auto finita fuoristrada.

All’arrivo sul posto gli occupanti erano già stati presi in carico dai sanitari e quindi con l’ausilio dell’autogru si provvedeva al recupero della macchina. Successivamente è stata messa in sicurezza l’intera zona in cui si era verificato l’incidente e la stessa vettura.