GROTTAMMARE – È stato presentato oggi dal sindaco di Grottammare Alessandro Rocchi con l’assessore alla cultura Lorenzo Rossi, Eugenio Olivieri di Profili Artistici e Gilberto Santini, direttore AMAT, Energie Vive Stagione 2023 #3, progetto per il Teatro delle Energie di Grottammare – proposto da Comune e Associazione Profili Artistici con AMAT e il contributo di MiC e Regione Marche – che nasce dall’idea di coinvolgimento delle forze culturali locali anche attraverso la co-gestione dello spazio.

Il sindaco Rocchi e il vicesindaco Lorenzo Rossi hanno sottolineato l’importanza della sinergia creatasi tra l’amministrazione comunale, l’AMAT e Profili Artistici: “Il lavoro di squadra funziona sempre, quando si rema tutti nella stessa direzione. In questo caso l’obiettivo era valorizzare il teatro della città sia come spazio che come qualità delle iniziative proposte. La stagione teatrale si chiama Energie Vive perchè davvero c’è energia, ricerca, novità”.

Eugenio Olivieri sottolinea la professionalità degli attori coinvolti, tutti made in Marche: “Energie Vive è un modo per dare risalto e spazio ai tanti talenti locali che sono rimasti ad avvalorare il territorio regionale. Proporremo una varietà di spettacoli che raccontano di vita ed emozioni comuni a tutti. Non vogliamo realizzare un teatro d’élite, ma un teatro per tutti”.

Cinque i titoli per la stagione curate da Profili Artistici e Amat che dal 6 ottobre si chiuderà il 23 dicembre.

Venerdì 6 ottobre sarà proprio Profili Artistici ad aprire il sipario con “Uomini e topi” interpretato da Davide Ripani, Valerio Vinód Silverii e Smeralda Straccia per la regia di Eugenio Olivieri. Tratto dal capolavoro di John Steinbeck, il testo dipinge un universo dominato dalla natura selvaggia e dalla solitudine degli uomini, ma anche percorso da una pietas che, fra destino di sofferenza e scelte strazianti, si scontra con il sentire comune.

Il 4 novembre Arianna Primavera, brava attrice marchigiana di importante esperienza, propone il suo “Tremenda insufficienza dei nostri cuori”, “un dialogo tra una figlia e l’ombra di suo padre, che comprende la possibilità un esito deludente ma contiene tutta la voglia di farsi capire. Un giro su se stessi per poi dirsi che una giornata in movimento è una giornata spesa bene, perché alla fine e tutto sommato

‘qualcosa’ è meglio che ‘niente’”.

Sabato 25 novembre è ancora per Profili Artistici con “La morte di Ettore” dal XXII Canto dell’Iliade di Omero per la regia di Stefano Marcucci, con Ernesta Argira, Massimo Cinque, Eugenio Olivieri, Jacopo Cinque, Cristina Noci e Daniela Piacentini. La morte di Ettore scrive la parola fine sulla guerra di Troia. Suggestioni, suoni e antiche parole raccontano del duello tra il soprannaturale Achille e il

fortissimo Ettore, della disperazione di Priamo, Ecuba e Andromaca, accompagnate dalla musica dei maestri Livia, Pino e Flavio Cangialosi.

Il 14 dicembre Livia Castiglioni e Angelo Di Figlia portano in scena con la regia di Silvia Giulia Mendola e le musiche dal vivo con Michele Fagnani e Dario Rallo una delle commedie più fortunate, ironiche e attuali di Dario Fo e Franca Rame, “Coppia aperta quasi spalancata” che ancora oggi ci fa riflettere, ridendo con intelligenza, sul concetto di (e sulle parole) amore e fedeltà.

Il programma 2023 si chiude sabato 23 dicembre con “Animali domestici” di Caroline Baglioni interpretato da Christian La Rosa, Alice Raffaelli per la regia di Antonio Mingarelli. Un viaggio che narra le storie di uomini alle prese con scelte tragiche nella stagione della loro innocenza, che insegue un fantasma che dal Risorgimento ai nostri giorni, aleggia sul nostro Paese trasfigurando l’educazione sentimentale dei giovani e traghettandoli verso la perdita di sé e l’annientamento.

Informazioni e biglietti: biglietti di posto unico in vendita a 10 euro alla Biglietteria del Teatro delle Energie (via Ischia, tel. 331 2693939) aperta il giorno di spettacolo dalle ore 19.30. Info e prevendite AMAT 071/2072439, on line su vivaticket.com.

Inizio ore 21.