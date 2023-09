GROTTAMMARE – Inizia sempre più a definirsi la terza edizione del fortunato format, omaggio alla danza locale, giunto con successo alla terza edizione: Grottammare Dance.

Sabato 21 Ottobre, presso il Teatro delle Energie di Grottammare, sarà madrina d’ onore, la showgirl marchigiana, concorrente di Amici 2008, Alice Bellagamba, amata e seguita sui canali social con oltre 300.000 followers.

Il programma di intrattenimento proporrà un omaggio agli artisti del nostro amato territorio. Riflettori puntati sulla comedy marchigiana con la partecipazione di Piero Massimo Macchini e Laura Marcolini, rispettivamente volto maschile e femminile in auge dell’ umorismo ‘made in Marche’. A loro sarà affidato il compito di regalare sorrisi e gran divertimento, a colpi di gags e con il meglio del loro repertorio umoristico. Sarà uno spettacolo da gustare con tutti e cinque i sensi, persino con il sesto.

In via di definizione la scelta dei performers coreografici che saranno svelati dalle scuole e associazioni sportive selezionate per questa edizione: Utes, DanzarteAcademy, Bailando, LasSevillanas ed Ananke. Team al lavoro da settimane per presentare delle coreografie originali, capaci di offrire la più ampia panoramica nei diversi generi della danza: dalla classica alla moderna, dal latino americano al caraibico, dal popolare al flamenco.

Uno spettacolo ricco e variegato che vedrà alla conduzione la showgirl Martina Gasparrini, con welcome iniziale a cura di Naima Ficcadenti, brillante allieva della prestigiosa Accademia del balletto ucraino di Milano. Il coordinamento generale sarà affidato a Cristina Orsini.

L’organizzazione è firmata Artistic Picenum in collaborazione con il Comune di Grottammare. Un sodalizio sempre dinamico e tutt’altro che stagionale: oltre le iniziative estive, tanti eventi anche con il freddo.

Le prevendite sono acquistabili presso Merceria Il Cigno di Grottammare e Cartolibreria Camillettis di Pedaso. Per tutte le informazioni chiamare al numero 3475406630.