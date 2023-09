MONTEPRANDONE – Si è svolta nel pomeriggio di lunedì 25 settembre 2023, presso il Centro Pacetti di Monteprandone, la presentazione del Corso per Allenatori Giovani Calciatori Grassroots C- Licence. L’evento è stato organizzato da Auser Insieme Monteprandone in collaborazione con AIAC (Associazione Italiana Allenatori Calcio).

Dopo il saluto ai presenti, il presidente dell’AIAC Regionale, Gianluca Dottori, ha sottolineato il fatto che si tratta di corso impegnativo mettendo in luce l’importanza degli orari e dell’organizzazione dello stesso che prevede delle regole precise come un 10% di assenze e l’esame finale perché “fare l’allenatore non è uno scherzo”.

Successivamente il primo cittadino, Sergio Loggi, ha evidenziato come “un evento del genere è importante perché significa dare delle risposte. Questi sono eventi che rafforzano il territorio e che il corso si svolga a Monteprandone, in questa magnifica struttura, vuol dire che il nostro comune è appetibile”.

Adriano Scarpetti, presidente del Centro Pacetti e di Auser Insieme Monteprandone, ha detto di aver fatto il possibile per poter ospitare l’evento e ha dato piena disponibilità ai corsisti per qualsiasi tipo di necessità.

Dopo una breve presentazione personale, il docente federale e responsabile tecnico, Maurizio Giordani, ha illustrato il programma didattico, gli obiettivi del percorso, le materie e gli orari previsti. Il tecnico federale ha detto anche che questo corso “è partito perché finalmente si è data importanza ai giovani e che serve una specializzazione per allenarli. Uno degli obiettivi è formare infatti allenatori che formino calciatori che raggiungano il massimo potenziale in relazione alle loro possibilità”.

Il corso si compone di 132 ore che saranno spalmate fino a dicembre, si svolgerà in 6 settimane alterne e prevede un orario che va dalle18:00 alle 20:00 e dalle 20:30 alle 22:30 tutti i giorni compreso il sabato mattina. I corsisti partecipanti sono 46 su una richiesta di 142 domande. Sono stati ammessi coloro che avevano un punteggio adeguato stabilito su criteri quali allenatore, giocatore, titoli di studio e certificati Gli esami sono previsti il 19, 20 e 21 dicembre 2023.

Referente dell’organizzazione è Maurizio Tancredi, revisore dei conti AIAC Onlus a Coverciano.

Prima dell’incontro, alcuni corsisti si sono recati con Adriano Scarpetti e Maurizio Tancredi, a scattare foto sulla panchina ciclamino presso l’ex lavatoio di Monteprandone proprio per richiamare il significato che essa ha per un allenatore