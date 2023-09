ITALIA – Anna Magnani, di origini marchigiane per parte di madre, nasce a Roma, nei pressi di Porta Pia, il 7 marzo 1908. Abbandonata dalla mamma e senza conoscere suo padre, viene cresciuta dalla nonna materna.

Dopo alcuni anni di istruzione musicale, si indirizza verso la recitazione. Nella scuola d’arte drammatica, diretta da Silvio D’Amico, si fa subito notare e lo stesso direttore capta immediatamente la sua vocazione a cui fa da solido sostegno una naturale predisposizione.

“Ieri è venuta una ragazzina piccola, mora, con gli occhi espressivi. Non recita, vive le parti che le vengono assegnate: è già un’attrice“, dice D’Amico.

Il primo personaggio principale che interpreta è quello di Loretta Prima, nel film ‘Teresa Venerdì‘, per la regia di Vittorio De Sica. Raggiunge la fama mondiale nel 1945 e vince il primo Nastro D’Argento per la sua interpretazione nel film cult ‘Roma Città Aperta‘ di Roberto Rossellini.

Il 21 marzo 1956 è la prima attrice italiana nella storia degli Academy Awards a vincere il Premio Oscar come migliore attrice protagonista, e la prima in assoluto madrelingua non inglese, per la sua interpretazione nel film ‘La Rosa Tatuata’.

Nel contesto, quando le annunciano di aver vinto l’Oscar, dopo momenti di silenzio, lei esclama: “Magnani is happy!“.

Altri suoi film che meritano menzione e soprattutto d’essere visti, anche se in bianco e nero, anche oggi, sono: Campo de’ Fiori, Abbasso la Ricchezza!, Bellissima, Pelle di Serpente, Risate di Gioia, Mamma Roma, La Sciantosa.

Anna Magnani è stata e resta un’attrice simbolo del cinema italiano e, in particolare, una rappresentante di tutto rispetto della romanità cinematografica.

Nannarella, questo il suo soprannome, era, prima d’essere un’attrice di indiscusso talento, una donna che ha conosciuto troppo poco amore. Rigida e austera nell’aspetto, nascondeva l’attesa, spesso sospesa, di una carezza affettuosa. Di parole essenziali e proverbi d’oro, amava trascorrere il tempo con spalle fidate e con i suoi animali.

“Avevo un tale bisogno d’essere amata che facevo di tutto per farmi amare e credo d’esser diventata attrice per questo: per essere amata“.

Incompresa nella sua morbidezza e nelle sue fragilità. Indimenticabili le scene cinematografiche in cui, senza dire una parola, diceva tutto quello che serviva. Poter percepire quella sofferenza completamente abituata e disillusa da uno sguardo asciutto, senza nemmeno lacrime.

Eppure quella pungente carica comica che faceva capolino, l’abbiamo vista tutti. Se solo fosse nata pochi anni più tardi, avrebbe affiancato Monica Vitti che pure non ha avuto vita facile nell’affermarsi come mattatrice della commedia italiana.

In una produzione cinematografica fatta sì, con frequenza, di bravi interpreti, ma anche di tanti effetti speciali e distrazioni, a ragione si continua a sentire la mancanza della Magnani. Nei suoi film in bianco e nero, anzi più bianco che nero, non mancava davvero nulla.

Nannarella, nella speranza che l’amore degli italiani sia stato sufficiente e, se no, che possa arrivarti ancora, anche oggi.

“Così ingiusto è morire, dal momento che si è nati. Morire è finire: perché si deve finire? Un uomo dovrebbe finire quando decide di finire, quando è stanco, pago di tutto. Non prima. Oddio, c’è una tale sproporzione tra la dolcezza con la quale si nasce e la fatica con la quale si muore“, affermava.