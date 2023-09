A qualche settimana di distanza dagli eventi di San Benedetto e Grottammare, i talenti di Fashion Mood, l’ormai tradizionale sfilata di moda promossa dalla CNA di Ascoli Piceno, proseguono al meglio nel loro percorso di crescita.

È indubbiamente il caso di Sofia Santolini, 21enne studentessa dell’Accademia di Belle Arti di Macerata, che lo scorso 20 luglio, alla prima esperienza in un concorso di alta moda, con un outfit ispirato a Charlie Chaplin e Madeleine Vionnet ha saputo stupire le eccellenze del fashion piceno nell’ambito del primo contest promosso dall’associazione territoriale di Ascoli e dedicato ai giovani stilisti di Marche e Abruzzo.

Di fronte ad autentici mostri sacri della moda come lo stilista sambenedettese Vittorio Camaiani, il vincitore dei Wedding Awards 2023 Emiliano Bengasi e “l’artigiana dei sogni” Marta Jane Alesiani, Sofia ha dato prova di un grande talento, premiato dalla commissione con una collaborazione con la stessa Marta Jane che, nel giro di poche settimane, ha già dato frutti preziosi.

Nella giornata di ieri, domenica 24 settembre, Sofia Santolini ha infatti preso parte al Barbie Style Talent Contest, l’evento patrocinato dalla Regione Lombardia e organizzato da Le Salon de la Mode-Musikologiamo nell’ambito della Milano Fashion Week, con l’obiettivo di valorizzare i nuovi talenti nel campo della moda e di trasmettere lo stile, ma soprattutto i valori celebrati all’interno del film.

Una vera e propria esperienza socio-culturale, frutto della visione innovativa della giornalista e manager di moda Gabriella Chiarappa, che ha affrontato questioni come l’identità femminile e l’uguaglianza di genere. In questo senso, più che sull’iconico rosa che da sempre caratterizza Barbie, Sofia ha scelto di puntare sul messaggio positivo veicolato dal film.

«Ho voluto focalizzare l’attenzione sulle potenzialità della donna, troppo spesso sottovalutate – racconta Sofia – Ho presentato una salopette con un top e un lungo coprispalla, inserendo delle frasi che potessero incoraggiare la donna a non arrendersi».

Una scelta coraggiosa, premiata con la vittoria del Barbie Style Talent Contest da una commissione di primo livello, composta da Francesca Caruso, assessore alla cultura Regione Lombardia, Alessandra Giulivo, presidente Camera Nazionale Giovani Fashion Designer, Vanessa D’Amico, design director Rtw Tod’s; Mena Marano, Ceo del gruppo Arav Fashion, Marco Giugliano & Nicolò Bologna, designer MarcoBologna e Silvian Heach, Pablo Ardizzone, make-up maestro e, per il settore hair, Isabella Corrado, hair stylist senior Vogue Salon.

«Ringrazio di cuore i docenti universitari che mi hanno spinto a prendere parte al concorso nell’ambito di Fashion Mood, la CNA e, ovviamente, Marta Jane Alesiani – prosegue Sofia – La nostra collaborazione è iniziata subito dopo la sfilata di San Benedetto ed è stata lei a propormi di partecipare al Barbie Style Talent Contest. Non posso non ringraziare, infine, la mia famiglia, che mi è sempre stata vicina».

Grande soddisfazione espressa dalla stessa Marta Jane Alesiani, l’artigiana dei sogni che ha scelto con passione di accompagnare Sofia Santolini nelle prime tappe del suo percorso di crescita da fashion designer.

«Sono venuta a conoscenza di questo evento alla Milano Fashion Week e, quando mi è stato chiesto se conoscessi dei giovani talenti, ho subito pensato di prendere Sofia per mano e portarla qui – racconta – Non ci aspettavamo certo questo successo, ma ho puntato tutto su di lei perché credo fortemente in questa nostra collaborazione. Sofia è nuova, innovativa, pura: le anime così belle vanno tutelate».

«Riconoscimenti di questo prestigio confermano ulteriormente la bontà del percorso di valorizzazione dei giovani talenti del territorio che da quest’anno è parte integrante del progetto Fashion Mood – dichiarano il direttore della CNA di Ascoli Piceno Francesco Balloni, la presidente Arianna Trillini, la presidente CNA Federmoda Marche Doriana Marini e la responsabile CNA Federmoda Ascoli Piceno Irene Cicchiello – L’obiettivo è offrire alle nuove generazioni l’opportunità di realizzare i propri sogni e di confrontarsi sulle più importanti passerelle nazionali e internazionali, con il sostegno dell’associazione e degli imprenditori che ogni giorno tengono alto il nome del fashion piceno in ogni angolo del pianeta».