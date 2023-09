SAN BENEDETTO – Di seguito, nel virgolettato, il cordoglio del sindaco Spazzafumo e dell’intera Amministrazione comunale per la scomparsa di Pierluigi D’Angelo.

“A nome mio personale e dell’intera Amministrazione comunale voglio porgere le condoglianze più sentite alla famiglia di Pierluigi D’Angelo, dipendente scomparso improvvisamente la notte scorsa.

Da sempre in forza al servizio aree verdi del Comune, ha rappresentato un modello per dedizione al lavoro e la cura che metteva nel suo lavoro di giardiniere.

Chi ha lavorato con lui lo ricorda per la sua mitezza, la sua disponibilità, la sua capacità di operare in gruppo per il decoro della città. Il Comune perde un prezioso collaboratore”.