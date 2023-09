“Ad Acquaviva abbiamo un’opposizione in malafede?

Dopo un’estate piena di eventi, ma soprattutto di rinascita sotto il profilo turistico per il nostro Comune, apprendiamo, tramite un articolo di critica da parte dell’opposizione, che la stagione 2023, a loro avviso, sarebbe stata un flop.Questa estate appena conclusa abbiamo riportato finalmente movimento nel nostro paese, ricevendo complimenti e ringraziamenti da parte di residenti, visitatori e operatori economici, grazie anche a tutte quelle persone e associazioni che si sono impegnate per raggiungere un risultato straordinario.

Riteniamo che per fare tali affermazioni, con evidente negazione della realtà, non c’è altra possibilità che essere in malafede, perché dopo 10 anni della loro amministrazione, caratterizzata dal nulla assoluto, abbiamo cercato di riportare movimento ed economia e, grazie ai riscontri ricevuti, possiamo orgogliosamente affermare di esserci riusciti.

Siamo qui a smentire categoricamente le false critiche della minoranza.

Chiunque può prenderne consapevolezza consultando locandine, foto o video degli eventi 2023 sui giornali e sui vari social; inoltre bastava parlare con le attività (cosa che noi facciamo costantemente) per capire che il 2023, nonostante la pioggia di aprile maggio e parte di giugno, sia stata un’ottima estate. Le nostre proposte e quelle che abbiamo patrocinato hanno avuto impatto anche sulle attività ricettive, cosa mai successo prima.

Comunque siamo soliti parlare con i fatti e i numeri: si guardi all’elenco degli eventi e manifestazioni da aprile a settembre. Se la memoria non ci tradisce, un cartellone estivo come il nostro era più di un decennio che non si vedeva.

Nell’articolo di giornale non c’è traccia delle ‘Giornate Fai’ che hanno visto un centinaio di partecipanti; delle ‘Giornate dei Castelli’; del ‘Raduno Camper’ che ha visto per 3 giorni una sessantina di camperisti in giro per Acquaviva ad ammirare apprezzare e spendere; di ‘Dragon A Castle’ con più di 60 partecipanti da tutta Italia che hanno riempito per 3 giorni tutte le attività ricettive; di ‘Acquaviva Segreta’; di ‘Pompieropoli’ con più di 400 bambini partecipanti e migliaia di persone nei due mercoledì in giro per il paese; della ‘Compagnia del Colle’ che per due serate in Fortezza e presso i giardini hanno fatto il sold-out, (potremmo continuare ma saremmo troppo lunghi).

È veramente strano che nell’articolo l’opposizione non faccia cenno agli eventi che hanno avuto una grande risonanza mediatica come: ‘Fortissimo’ che ha regalato un evento bellissimo in fortezza alla presenza di 600 persone con tanti visitatori in giro per Acquaviva per più giorni; ‘Il Doppiatore Marchigiano’ con un ritorno mediatico senza precedenti visto che se sommiamo le visualizzazioni dei vari social arriviamo superiamo circa 100.000, senza contare il sold-out dell’evento e di tutti i locali prima e dopo l’evento; ‘Fortress Night’ grande sorpresa dell’estate acquavivana che ha visto riempire la fortezza per una serata indimenticabile; ‘Una Notte al Castello’. Nel contesto, grazie ad una organizzazione impeccabile da parte della Brothers Comunication, e, soprattutto, alla performance del Dj Schiuma, si sono contate 1.000 persone entusiaste che, a distanza di settimane, stanno ancora facendo parlare bene del nostro paese senza contare che, anche quella sera, tutti i locali erano pieni.

Eppure l’opposizione sa degli eventi, soprattutto conosce bene gli ultimi due per i quali ha fatto richiesta di accesso agli atti: ‘Fortress Night’ e ‘Una Notte al Castello con Gianni Schiuma’ (contenti loro!).

Noi continueremo a fare il nostro lavoro per il bene di tutti, l’opposizione continuerà a farlo come riterrà opportuno.

Per quanto riguarda il discorso delle tariffe aumentate, con onestà intellettuale dobbiamo ammettere che viviamo un periodo di forte inflazione e che questi aumenti non sono a noi imputabili. Va ricordato, inoltre, che 10 anni di amministrazione poco attenta alle spese e, soprattutto, agli incassi che potevano derivare dai beni comunali, non ci stanno permettendo di essere ancora più incisivi di quello che siamo con le misure a sostegno per le famiglie.

Concludiamo sottolineando che siamo qui per lavorare e costruire un bel percorso per il bene di tutti. Se l’opposizione ci vuole criticare lo faccia sulle scelte e non criticando in malafede un’estate Acquavivana come quella che si è appena conclusa“.