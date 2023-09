ABRUZZO – Il 26 settembre alle ore 12 circa, il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale effettuerà in Abruzzo la sperimentazione di IT-ALERT, il nuovo sistema di allarme pubblico di emergenza. Così è previsto dalla Direttiva UE 2018/1972 per i sistemi di allarme pubblico e dal Codice delle Comunicazioni elettroniche italiano.

Il sindaco Vagnoni riferisce: “L’obiettivo di IT-ALERT è quello di informare direttamente la popolazione che si trova all’interno di una zona interessata da eventi calamitosi imminenti o in corso attraverso l’invio di un messaggio unidirezionale sui dispositivi mobili accesi e con connessione telefonica”.

L’assessore Cappellacci spiega: “Tutti i dispositivi agganciati alle celle di telefonia mobile nella regione Abruzzo, suoneranno contemporaneamente, emettendo un suono distinto diverso da quello di tutte le notifiche a cui siamo abituati. L’sms recherà una dicitura del tipo IT-ALERT questo è un messaggio di test del sistema di allarme pubblico italiano. Chi riceve il messaggio di test non dovrà fare altro che leggerlo per sbloccare il dispositivo. In caso contrario verranno sospese temporaneamente tutte le altre funzionalità, salvo le telefonate, e per riportare il cellulare alle condizioni ordinarie di utilizzo sarà necessario toccare il dispositivo in corrispondenza della notifica. L’obiettivo è quello di implementare i livelli di sicurezza per la popolazione e a tal proposito ognuno può contribuire in modo importante alla riuscita del test leggendo il messaggio e, parallelamente all’esercitazione, verrà proposto agli utenti di compilare un questionario di feedback”.

“Quando il servizio sarà operativo, saranno presenti diverse tipologie di eventi segnalati ad esempio maremoto, terremoto, fenomeni improvvisi e violenti, ecc. ecc.”, aggiunge il Presidente dei volontari Protezione Civile- Croce Verde Villa Rosa, Gabriele Martiniani.

Si tiene a precisare che il sistema di Alert non comporterà violazioni di privacy.