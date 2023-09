SAN BENEDETTO – È in edicola la nuova edizione di Lunedì Sport, il giornale che racconta le partite della Sambenedettese.

Ma la novità più importante è che, due ore dopo la fine della gara, possono riceverlo in anteprima, locali pubblici o anche privati tramite un abbonamento annuale. Da settembre a maggio.

Chiaramente, sempre la sera stessa, una sola copia per i privati mentre per i locali pubblici in un numero di copie necessario per accontentare i propri clienti.

Chi è interessato può chiamare al 388 6595011.

Lo stesso giornale potrà essere letto nel formato Pdf e conservato nel proprio archivio digitale. Dal lunedì, per qualche settimana, anche in allegato. CLICCA QUI . Sfogliatelo per farvi un’idea della nostra proposta.

Ecco un breve sommario di cosa conterrà questa nuova iniziativa che non piacerà soltanto agli appassionati di calcio ma anche a tutti i cittadini, perché conterrà una o due pagine dedicate ad approfondimenti che non riguardano il solo.

In PRIMA PAGINA sempre la foto della formazione iniziale, la classifica completa, il tabellino con i gol della gara ma anche i marcatori e la relativa classifica delle altre gare.

A PAGINA 2 cronaca e commento del Direttore. Presenze e gol dei rossoblu. Ammonizione e espulsioni. E un interessantissimo paragone, viste le ambizioni della società di Vittorio Massi, con i tre tornei di serie D precedenti vinti con i presidenti Luciano Gaucci, Roberto Pignotti e Franco Fedeli. Soltanto tre volte nelle presenze della Samb in Quarta Serie.

A PAGINA 3 le pagelle dei rossoblu e dei suoi avversari, i titolari e i subentrati dalla panchina. Il rendimento dei ‘nostri’ fino alla giornata precedente secondo i nostri voti.

A PAGINA 4 un’iniziativa che credo piacerà a chi va allo stadio, solo per le gare casalinghe. Una foto del pubblico sopra a tutti i potenziali risultati. Chi capiterà in quello giusto riceverà un premio che dobbiamo ancora definire.

A PAGINA 5 le classiche interviste con le foto dei protagonisti.

A PAGINA 6 la settimana calcistica: risultati e classifiche dalla serie A alla Terza Categoria.

A PAGINA 7 i servizi sulle gare di Atletico Centobuchi, Grottammare, Calcio a 5 e altri sport. Uno spazio sarà riservato alle curiosità.

A PAGINA 8 “Non solo sport’ una rubrica su approfondimenti di cosa è successo la settimana precedenti nel nostro territorio. Stavolta il resoconto completo del Consiglio Comunale della città di San Benedetto del Tronto, di sabato 23 settembre.

Sfogliatelo e fateci sapere al 388 6595011