SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il 14 ottobre presso l’Hotel Calabresi si terrà un corso teorico-pratico dal titolo “Health Coaching: come vivere a lungo e in salute”. Si tratta di un evento scientifico-divulgativo aperto a tutti, durante il quale verranno discusse, mediante presentazioni e dimostrazioni dal vivo, una serie di opzioni diagnostiche e terapeutiche utili per migliorare la propria salute.

Si affronteranno le potenzialità di una medicina più integrata, della psiconeurobiologia (PNEI, ormesi, ecc.), della bioenergetica, del biohacking e di altre misure utili per l’essere umano a migliorare la propria longevità. Sulla base di rigorose evidenze scientifiche, si presenteranno le proposte più innovative per gestire al meglio patologie croniche come aterosclerosi cardio-cerebro-vascolare, malattie disimmunitarie (psoriasi, lupus, rettocolite ulcerosa, m. di Crohn, artrite reumatoide, asma bronchiale ecc.) e neurodegenerative (m. di Parkinson e Alzheimer, sclerosi multipla ecc.), diabete, obesità e molte altre. Si esaminerà il ruolo fondamentale della mente, della nutrizione e dei nutraceutici, dello stile di vita, e più in generale dell’epigenetica, nella genesi della salute e delle malattie.