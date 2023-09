COCO 6 Impegnato per un’ora solo con tiri da fuori. Subisce senza colpe il primo gol su azione da quando difende i pali rossoblu. In occasione del penalty, esce a valanga per mettere una pezza al disimpegno sbagliato e travolge Roberti. Nota a margine: aveva intuito il rigore anche stavolta.

ZOBOLETTI 6 All’86esimo nessuno gli urla “sei solo” e appoggia di testa il retropassaggio che permette ai lupi di riacciuffarla. Mister Lauro lo ha definito “errore di comunicazione del reparto”. Siamo d’accordo.

SIRRI 6 Sul primo gol si perde Roberti, ma è l’unica svista di una gara attenta e difensivamente ordinata. Mette di poco sopra l’incrocio una punizione da una mattonella interessante. All’83’ Cultraro gli nega il gol che avrebbe chiuso la partita.

SBARDELLA S.V. Sente tirare alla prima progressione in avanti, capisce subito che è il caso di non forzare. Lascia il posto a Pezzella.

PAGLIARI 6,5 Palla d’oro per Alessandro che spreca di testa nel primo tempo. Buone sovrapposizioni sull’asse mancino. Robusto in fase difensiva, dal suo lato i biancoverdi capiscono che non è giornata per affondare.

ARRIGONI 6,5 Amministra bene il centrocampo. A lui le chiavi della cabina di regia e il compito di battere i piazzati, sempre molto insidiosi.

BARBERINI 6 Spende un giallo tattico gratuito su un contropiede biancoverde che poteva essere contenuto meglio. Meglio nella ripresa, quando inizia a verticalizzare di più.

BATTISTA 7 Di mestiere fa l’esterno, ma il taglio sul primo palo che vale il momentaneo vantaggio è da attaccante puro. Sempre pericoloso quando si accentra da sinistra per calciare a giro. Nel primo tempo è più ingabbiato (anche se forse c’era un rigore su di lui non ravvisato), ma quando scendono i ritmi diventa decisivo.

CARDONI 6,5 Gli avversari capiscono che è una minaccia e gli fanno sentire subito i tacchetti, per intimorirlo. La sua risposta? Un assist al bacio che Battista deve solo spingere in porta. Under di lusso.

TOMASSINI 6 Spreca una buona triangolazione che poteva mandare in porta Alessandro. Bravo nei movimenti che eludono spesso il fuorigioco abruzzese, ma qualche errore tecnico di troppo condiziona l’ultimo passaggio della manovra.

ALESSANDRO 7 Fa ballare la Samba ai lupi marsicani. Due grandi riflessi di Cultraro gli impediscono di trovare il gol prima. Freddo in occasione del pari, ha anche la palla dell’1-3. Nel post partita dice di non essere neanche all’80% della forma. Vien da dire “e menomale”!

MISTER LAURO 6,5 Squadra che vince non si cambia. Questo il motto che meglio rappresenta il credo dell’allenatore rossoblu in queste prime uscite. Schierato lo stesso 11 che ha battuto 3-0 il Tivoli una settimana fa. Bravi i suoi ragazzi a reagire subito dopo il gol subito (situazione ancora inedita in questo campionato) e ad insistere quando l’avversario era frastornato dal pareggio immediato. Nel finale è mancata forse un po’ di lucidità e furbizia per giocare con il cronometro, ma tolta la delusione a caldo, ci si può ritenere soddisfatti del punto ottenuto in un ambiente ostico e guardare il bicchiere mezzo pieno. L’impressione è che l’Avezzano avrebbe potuto pareggiarla solo con un rigore.

dalla panchina

PEZZELLA 6 Entra a freddo e va subito vicino al gol di testa sugli sviluppi di un corner. Ammonito per un’entrata ruvida a centrocampo su Roberti.

ROMAIRONE 6 Una scheggia, entra quando gli avversari sono stanchi e fa ripartire i suoi.

SCIMIA 6 Rileva Battista nel finale. Fa intravedere buone giocate ma non ha il tempo di incidere.