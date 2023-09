AVEZZANO – Le dichiarazioni dei protagonisti post Avezzano-Samb 2-2

Mister Ferazzoli: “La squadra ha fatto un’ottima prestazione, il ritmo è stato buono, forse abbiamo sbagliato troppo tecnicamente concedendo troppo nei primi minuti. Campionato di vertice? Vogliamo fare benem senza troppe pressioni è una squadra nuova. Dopo il gol abbiamo avuto un black out, ma un punto è giusto per quanto si è visto in campo. Perdere sarebbe stato ingiusto.

Roberti, attaccante Avezzano: “Segnare una doppietta in casa è bellissimo, l’obiettivo è giocare così tutte le domeniche. Il rigore? Emozionante tirarlo sotto la curva, ho calciato forte sotto l’incrocio per evitare che Coco la parasse anche intuendola e così è stato”.

Mister Lauro: “C’è un po’ di rammarico per il risultato, visto che l’avevamo ribaltata e si poteva vincere. Contento per la reazione dopo il gol subito. Chiedere di più ai ragazzi oggi è difficile, perchè in campo hanno dato tutto. In più è la prima volta che ci siamo trovati in svantaggio e i ragazzi non si sono intimoriti. Vedo la squadra in crescita. L’infortunio di Sbardella? Ci ha destabilizzato ma Pezzola sa sostituirlo. Il rigore? Non commento, secondo me ce n’era uno nel primo tempo su Battista”.

Alessandro, attaccante Samb: Contento per il mio gol e per quello di Battista. Peccato aver perso due punti per un episiodio nel finale. Non ci attacchiamo agli episodi, siamo solo alla terza giornata, non era facile reagire sotto di un in questo clima. Fisicamente non sto ancora neanche all’80%, dopo la frattura alla costola ci ho messo tempo per recuperare”.