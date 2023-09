SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sambenedettese Basket, Grottammare Basketball e Martinsicuro Basket annunciano che Davide Menzietti sarà un proprio atleta nella squadra Unificata che parteciperà al prossimo campionato di Serie C Abruzzo Molise Marche.

Davide Menzietti è una guardia di 188 cm, classe 2002 prodotto del florido vivaio rossoblù che torna a vestire la maglia della propria città dopo una stagione vissuta con la seconda squadra di Grottammare. “Sono sempre stato un giocatore della Sambenedettese Basket, sono ritornato a vestire questi colori e non vedo l’ora di competere in un campionato tosto come la serie C” – queste le prime dichiarazioni di Davide Menzietti che esordirà insieme ai propri compagni il 7 ottobre in casa contro il Pescara.