AVEZZANO – Tutto pronto allo Stadio dei Marsi per Avezzano-Sambenedettese, sfida valida per la 3a di campionato Serie D Girone F.

NOTE

Giornata ventosa, pioggia subito dopo il calcio d’inizio. Prima della partita un minuto di silenzio in memoria dell’ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, recentemente scomparso.

FORMAZIONI

AVEZZANO (4-3-3): Cultraro 03, Ferrani, Pertosa, Angelilli, Roberti, D’Alessandris, Verna, Marzuillo 04, Golia 04, Pietrangeli 05, Forte. All. Giuseppe Ferazzoli. A disp. Brusca 05, Pinelli 05, De Lorenzo 04, Costa Ferreira, De Silvestro, Filippini, Cattaneo, Montecolle 05, Ortolini.

SAMBENEDETTESE (4-2-2): Coco 03, Pagliari 04, Sbardella (8′ Pezzola), Arrigoni, Tomassini, Alessandro, Battista, Barberini, Zoboletti 05, Sirri, Cardoni (04). All. Maurizio Lauro. A disp. Pinto 03, Paolini, Scimia, Romairone, Pezzola, Chiatante, Orfano, Lonardo, Martiniello.

ANGOLI 1-3

AMMONITI Pezzola (S)

ESPULSI

CRONACA

PRIMO TEMPO

2′ Subito Samb in avanti. Cross da destra per Battista, che fa la torre per Tomassini. Il mancino del 9 è deviato in angolo da Ferrani.

4′ ALESSANDRO DA FUORI: miracolo di Cultraro in angolo. E’ partita forte la Samb.

8′ Problema muscolare per Sbardella. Subito un cambio forzato per i rossoblu. Dentro Pezzola.

10′ Primo squillo Avezzano, manovra fluida in contropiede che manda al tiro Verna dalla lunetta. Coco blocca.

12′ Ci prova Cardoni dal limite. Deviato in angolo, il secondo per i rossoblu.

13′ Corner battuto sul secondo palo da Arrigoni, stacca il neoentrato Pezzola. Alto di poco.

17′ Fallo di Barberini su ripartenza di Marziullo. Punizione dalla trequarti per l’Avezzano. Sugli sviluppi Forte calcia col destro, Pagliari devia e smorza il pallone che diventa facile per Coco.

22′ Gran contropiede Samb, su un corner dei padroni di casa: Alessandro recupera palla e lancia Battista in 2 contro 2, il numero 11 però calcia in porta debolmente, si arrabbia Alessandro che voleva la palla di ritorno.

26′ Palla pericolosa persa da Barberini al limite, Roberti calcia col sinistro, ma Coco blocca.

30′ Cresce l’Avezzano. Destro di Angelilli sull’esterno della rete.

36′ Cross di Golia a cercare Forte. Il colpo di testa dell’attaccante marsicano finisce a lato.

43′ OCCASIONE SAMB: bella sovrapposizione di Pagliari premiato da Battista con un filtrante. Il cross del terzino mancino è preciso ma Alessandro schiaccia troppo di testa tutto solo e mette fuori. Chance più limpida del primo tempo.

45′ Angolo Samb, batte Arrigoni che prova uno schema. La difesa respinge il destro di Alessandro. Non c’è tempo per il contropiede, l’arbitro fischia la fine di un primo tempo a reti bianche.