SAN BENEDETTO DEL TRONTO – I Vigili del Fuoco del distaccamento rivierasco sono intervenuti la notte tra venerdì e sabato in A14, al chilometro 310 + 200, per un’incidente che ha visto un’auto ribaltarsi dopo aver urtato un pullman. I pompieri hanno collaborato con i sanitari e successivamente messo in sicurezza l’intera zona incidentale. Nessuna conseguenza per gli occupanti dei mezzi coinvolti.