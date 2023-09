ATLETICO CENTOBUCHI: Camaioni, Filipponi (33′ st Delli Compagni), Fabi Cannella, Picciola, De Cesaris (43′ st Lanzano), Stacchiotti, D’Intino (1′ st Zadro), Pietropaolo, Cialini, D’Angelo, Liberati.

A disp. Tamburini, Mbjeshova, D’Andrea, Madonna, Di Luca, Galli. All. Fusco.

PORTO SANT’ELPIDIO: Finori, Del Moro M., Del Moro F., Capiato, Misin, Squarcia, Giuli (14′ st Amici), Forò, Sarr Papa (45′ st Gabaldi), Mannozzi (47′ st Rubicini), Santori (21′ st Carillo).

A disp. Faini, Carafa, Orazi, Pomante, carillo, Vallasciani. All. Palladini.

Arbitro: Ulisse della sezione di Macerata.

Reti: 3′ st F. Del Moro, 14′ st Santori, 21′ st Cialini, 31′ st Zadro.

Note. Osservato un minuto di silenzio per la scomparsa dell’ex presidente della repubblica Giorgio Napolitano; spettatori 200 circa con buona rappresentanza ospite; ammoniti: D’Intino, Mannozzi; recupero: 1’+4′.

MARTINSICURO – Un pareggio giusto quello agganciato dal Centobuchi in casa contro l’Atletico Porto Sant’Elpidio. Le reti arrivano tutte nel secondo tempo. Una gara equilibrata con occasioni da entrambe le parti nella prima frazione di gioco, poi nella ripresa escono fuori gli ospiti nel primo quarto d’ora quando il Centobuchi ha perso di brillantezza, poi gli uomini di Palladini calano e ne approfittano i padroni di casa, che rimontano e guadagnano un punto.

Al 18′ un colpo di testa di Stacchiotti termina fuori di poco. Al 33′ Liberati ci prova dall’area, ma colpisce in pieno la traversa, D’Angelo si avventa sul cuoio per il tap-in, ma Finori blocca. Al 38′ Mannozzi conquista palla e si invola, ci prova da distanza ravvicinata, ma conclusione viene respinta, la palla arriva sui piedi di Forò che manda sopra la traversa. Al 42′ Santori dalla trequarti spara alto. Al 44′ una parabola di D’Intino sfiora la traversa.

Nella ripresa arrivano le reti. Partono subito forte gli ospiti e al 48′ Del Moro F. porta in vantaggio i suoi con una conclusione dalla sinistra da circa venti metri. Al 59′ arriva il raddoppio di Santori.

I Fusco boys sotto di due gol non si perdono d’animo e anzi iniziano a spingere e al 67′ accorciano le distanze con Cialini: Finori esce dai pali e il numero nove ne approfitta e dopo averlo superato in diagonale gonfia la rete. Al 76′ il Centobuchi aggancia il pareggio grazie ad un tracciante di Zadro su cui Finori nulla può. Al 81′ I locali spingono ancora in avanti con Liberati, ma Finori dice no. Al 91′ ghiotta occasione per i padroni di casa che in area ci provano con D’Angelo e poi con Delli Compagni, ma la palla termina sul fondo. La gara si conclude con Picciola che al 95′ ci prova dal limite, ma un difensore respinge.