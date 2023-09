SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Samb è pronta per la terza sfida di campionato, in programma domani allo stadio dei Marsi contro l’Avezzano.

Queste le dichiarazioni alla vigilia del mister rossoblu Maurizio Lauro:

“Sarà una gara difficile contro un avversario tosto e quotato. Affronteremo una squadra attrezzata e costruita per fare un campionato di vertice, sarà partita diversa rispetto alle prime due, ma il nostro atteggiamento dovrà essere lo stesso per portarla a casa. Mi aspettavo un buon impatto dei miei ragazzi perchè in estate abbiamo lavorato bene, l’entusiasmo che si respira ci ha dato una grossa mano. Infermeria? Sono tutti a disposizione, abbiamo recuperato anche Paolini che si è aggregato al gruppo, anche se non è ancora al cento per cento, potrà darci una grossa mano”.