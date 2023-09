CORRIDONIA – Altra bella prova della Samb Calcio a 5 che, nonostante l’infermeria piena, espugna la Tensostruttura di Corridonia, si impone sui locali per 3-5 e centra il passaggio del turno in Coppa Marche.

Pronti-via e la Samb è già sul 2-0: basta solamente un minuto e mezzo alla banda di Michetti per conquistare il doppio vantaggio prima con Cancrini, abile a ribadire in rete un preciso assist di Mindoli, e poi con lo stesso Mindoli che trasforma in oro zecchino il filtrante di Paolucci. Gli ospiti, frastornati, riescono a realizzare il gol che dimezza lo svantaggio, vanificato dall’immediato 3-1 sempre di Mindoli, servito ancora, magistralmente, dal solito Paolucci.

Il 7 rossoblù, non contento di dispensare assist come se piovesse, si concede il lusso di realizzare il 4-1 finalizzando una bella intuizione di Mindoli, bravo a restituirgli il favore cogliendolo tutto solo nel cuore dell’area di rigore avversaria.

La Samb dilaga quando al 20′ del primo tempo Mindoli esegue alla perfezione il calcio di rigore da lui stesso conquistato: il Corridonia però con uno scatto d’orgoglio riesce ad infilare per la seconda volta Colletta andando così a riposo sul 2-5.

Nel secondo tempo, al di là del gol del 3-5 casalingo, succede ben poco: la Samb gestisce il vantaggio e chiude bene ogni spazio, colpendo anche una traversa con Neroni.

Nei minuti finali, anche se non riesce ad incidere molto, trova spazio anche il diciassettenne Lorenzo Morelli, capocannoniere del CSI con 26 gol la scorsa stagione vestendo la maglia del San Giuseppe, alla sua prima presenza tra i grandi.

Con questo risultato, che si aggrega al 9-3 dell’andata, la Samb stacca il ticket per la fase successiva di Coppa: ora testa alla prima di campionato, venerdì 29 settembre al PalaSpeca arriva l’Audax Montecosaro.