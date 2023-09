MONTALTO DELLE MARCHE – Grande successo quello riscosso in trasferta dal coro “La Cordata” di Montalto delle Marche che, sabato 16 settembre, si è esibito nella chiesa di Santo Stefano ad Appiano Gentile in provincia di Como, in una rassegna organizzata dal locale coro “La Rocca” con la partecipazione del coro “Città di Morbegno”.

Una bella serata di canto popolare, in cui i tre cori hanno proposto al numeroso pubblico presente i propri repertori. Il Coro “La Rocca”, diretto dal Maestro Tito Lucchina, ha eseguito, con intonazione ed espressività, canti lombardi di propria elaborazione e brani del compositore Bepi De Marzi; il coro “Città di Morbegno”, diretto dal Maestro Gioele Peruzzi, ha presentato brani di vari autori, mettendo in evidenza la propria lunga esperienza canora; il coro “La Cordata”, diretto dal Maestro Patrizio Paci, ha interpretato, con il garbo esecutivo che lo contraddistingue, un canto marchigiano e un canto trentino, armonizzati dal maestro, un canto degli alpini, un canto friulano, un canto valdostano, armonizzati da Arturo Benedetti Michelangeli, e un canto goliardico di Paolo Bon. Al termine della serata i tre cori hanno eseguito tutti insieme i brani “Signore delle cime” e “La Montanara”, confermando la qualità e l’alto livello della rassegna.

La mattina seguente il coro di Montalto ha visitato le rive del lago e la città di Como, regalando apprezzate esecuzioni estemporanee in alcuni luoghi, tra cui la cantoria del Duomo, dove ha eseguito due emozionanti preghiere alpine.

Il prossimo impegno della Cordata sarà sabato 28 ottobre a Camerino, nella splendida cornice della Basilica di San Venanzio, dove il coro sarà ospite, insieme alla Corale di Montefiore dell’Aso, diretta dal Maestro Barbara Bucci, della rassegna polifonica organizzata dalla Cappella Musicale del Duomo.