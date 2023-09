SAN BENEDETTO – Roberto Marcelli è il nuovo presidente del Porto 85 Polisportiva, andrà a ricoprire il ruolo che è stato per lunghi anni di Roberto Silvestri, “Il Capo”, deceduto improvvisamente nel corso dell’estate.

L’elezione è avvenuta al Ristorante Papillon, dove era stata convocata l’assemblea straordinaria del Porto 85, che (oltre al nuovo presidente), doveva eleggere il nuovo consiglio direttivo, nonché nominare il segretario operativo.

Erano presenti una grande parte della trentina dei soci aventi diritto al voto e, dopo l’elezione di Marcelli, è stata conferita la carica di vice presidente a Marco Collini e quella di segretaria ad Alessandra Palmieri. Il nuovo consiglio direttivo della società rossoblù sarà composto da Raffaella Borrelli de Andreis, Simone Bovara, Nino Capriotti, Marco Collini, Roberto Marchetti, Fabio Mauloni e Claudio Seghetti.

Nel corso dell’assemblea, è stata disposta l’organizzazione dei seguenti eventi sportivi nel prossimo anno. La Maratonina dei Magi, il 6 gennaio; il Triathlon Silver Città di San Benedetto, il 28 aprile; il Miglio Marino, il 15 giugno; la Breakfat run, nel mese di Agosto; il ritorno della gara Ascoli-San Benedetto, in data 29 settembre (eventualmente in collaborazione con le associazioni sportive della vallata del Tronto). Ancora è in programma l’organizzazione di una nuova gara sulla distanza dei 10 km che verrà denominata “Memorial Roberto Silvestri”.