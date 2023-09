GROTTAMMARE – La Dog beach “43° parallelo” ospiterà un’iniziativa di educazione ambientale per la XXXI edizione di “Puliamo il mondo”. L’appuntamento è fissato a lunedì 25 settembre e si svolgerà in collaborazione con le istituzioni scolastiche del territorio.

“Puliamo il Mondo” è l’edizione italiana dell’evento internazionale “Clean up the World”. Si svolge dal 1993 grazie all’impegno di Legambiente e la collaborazione di associazioni, scuole, aziende, comitati e amministrazioni locali.

L’edizione 2022 ha coinvolto 400.000 volontari che hanno ripulito dai rifiuti abbandonati 4000 aree (parchi, spiagge, argini fluviali…) in 1300 diverse località della penisola.

La campagna “Puliamo il mondo” 2023 è stata lanciata nel marzo scorso. Lo slogan della trentunesima edizione è “Puliamo il mondo per un clima di pace”.

L’adesione del Comune di Grottammare è stata formalizzata martedì pomeriggio dalla Giunta comunale. L’organizzazione è in capo all’assessorato alla Sostenibilità ambientale.

“L’iniziativa che ci ripropone Legambiente è qualcosa in più di una occasione per prenderci cura del nostro territorio – sostiene l’assessore Alessandra Biocca – ‘Puliamo il mondo’ è prima di tutto un evento culturale. Abbiamo ritenuto, pertanto, di confermare anche quest’anno l’adesione della Città di Grottammare, con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità, a partire dai giovani, alle problematiche legate all’abbandono dei rifiuti, al valore della corretta raccolta, al decoro della città e al riciclo come un filo che unisce tutte le generazioni quali elementi essenziali per salvaguardare la salute a 360° dell’ambiente e i suoi abitanti”.

L’area scelta si trova sul Lungomare De Gasperi, immediatamente a sud della foce del torrente Tesino. È una spiaggia libera di 1400 mq, che il Comune ha destinato agli amici a quattro zampe dal 2015, su iniziativa dell’associazione 43° Parallelo Italy. Il luogo è segnalato da una scultura realizzata dal giovane artista grottammarese Donato Gentili.