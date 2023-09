TERAMO – Controlli dei Carabinieri a Teramo, al centro dell’attenzione dei militari i reati contro il patrimonio. Segue la nota dell’Arma:

«I Carabinieri della Compagnia di Teramo, in aggiunta agli ordinari servizi esterni, hanno intensificato i controlli del territorio al fine di prevenire e reprimere i reati in genere ma in particolare quelli contro il patrimonio. Il territorio è stato setacciato dai Carabinieri al fine di rilevare la presenza di persone sospette. La finalità principale del servizio, che si è principalmente sviluppata nell’abitato di Teramo e nelle popolose frazioni della città, è stata di tipo preventiva infatti sono stati: controllati oltre 60 mezzi; identificati circa 100 persone; ispezionati vari esercizi pubblici e commerciali; controllati diversi soggetti posti agli arresti domiciliari ovvero a misure restrittive della libertà personale. Sono stati vigilati parchi, giardini pubblici e i ritrovi abituali di giovani. Nel corso del servizio è stato identificato un soggetto gravato da vari precedenti per furti in abitazione la cui presenza a Teramo non era riconducibile né a motivi lavorativi né tantomeno a legami affettivi, lo stesso non ha saputo giustificare la sua presenza in città e pertanto sono in corso ulteriori accertamenti al fine di proporlo al Questore di Teramo per la misura di prevenzione del “Foglio di Via Obbligatorio”.

Nel corso del servizio i comandanti delle Stazioni Carabinieri facenti capo alla Compagnia di Teramo hanno continuato nella loro ininterrotta opera preventiva a favore degli anziani al fine di metterli a riparo da eventuali truffe architettate nei loro confronti. Molti sono stati incontrati presso le rispettive abitazioni ma anche presso centri sociali e luoghi di loro ritrovo.

Durante l’attività sono state inoltre segnalate all’A.G. da parte dei Carabinieri della stazione di Teramo tre persone per furto:

Il primo caso riguarda una coppia che in un centro commerciale della città aveva asportato alcuni capi di abbigliamento, privandoli del dispositivo di antitaccheggio . Dalla visione dei filmati i Carabinieri, forti della loro conoscenza del territorio e dei soggetti che in esso gravitano, hanno identificato i due autori dell’atto criminoso che raggiunti presso la propria abitazione venivano trovati in possesso dell’intera refurtiva asportata che veniva restituita al legittimo proprietario;

. Dalla visione dei filmati i Carabinieri, forti della loro conoscenza del territorio e dei soggetti che in esso gravitano, hanno identificato i due autori dell’atto criminoso che raggiunti presso la propria abitazione venivano trovati in possesso dell’intera refurtiva asportata che veniva restituita al legittimo proprietario; Il secondo caso riguarda il furto di una borsetta lasciata momentaneamente incustodita da una signora che stava facendo degli acquisti in un supermercato della città. La donna accortasi del furto ha immediatamente chiamato i Carabinieri della Stazione di Teramo che visionando le telecamere del supermercato hanno individuato il responsabile della sottrazione della borsa. A seguito di perquisizione domiciliare l’uomo veniva trovato in possesso della borsetta con parte del contenuto.

Tali servizi continueranno senza sosta, incrementando i rutinari servizi esterni dei Carabinieri, al fine di prevenire e reprimere i reati di tipo predatorio, saranno effettuati dai Carabinieri delle Stazioni e del Radiomobile della Compagnia di Teramo e saranno integrati con militari in abiti civili.

Nella circostanza si invitano i cittadini a segnalare con tempestività al 112 ogni persona o mezzo sospetto che dovessero notare».