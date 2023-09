Più spazio a Grottammare per il Terzo settore, aperti nuovi sportelli

L’Amministrazione comunale rilancia e amplia gli spazi a disposizione delle realtà operanti nell’ambito dei servizi alla persona e alla comunità, all’ambiente e culturali, riattivando il ricevimento in via Marconi. Sportelli aperti anche in via Firenze. Ecco i calendari

di Redazione