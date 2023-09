SAN BENEDETTO – Si allarga la famiglia internazionale del Club 41 (maschile) e del Club Agora (femminile) con due nuovi sodalizi. Sabato 23 settembre alle ore 17, nella Sala Consiliare del Comune di San Benedetto, nasceranno infatti due nuovi Club: il Club Agora e il Club 41 Riviera Adriatica.

Saranno presenti i vertici nazionali con i due presidenti Elena Benigni e Nicola Wladimiro Ciccarelli, il Past Presidente Internazionale del Club 41 Luca Colombo, i Past Presidenti Nazionali Diego Giacoboni, Paolo Santaniello, Riccardo Daziale, Claudio Onofri e Fabio Agabiti, e il Past Vice Presidente Nazionale Antonio Cocci. Interverranno anche i delegati di alcuni club europei.

Tra tutti sarà presente una folta rappresentanza del Club 41 Norwich in Inghilterra, primo tra tutti i Club 41 International. A Norwich era già nato anche il primo Club Round Table, voluto dal fondatore Louis Marchesi. La delegazione inglese, da tempo unita da vincoli di amicizia con i soci del Club 41 Marcuzzo, e in particolare con Andrew Polley che vive proprio a Norwich, ma ha sposato il medico ascolano Maria Petroni, è qui nel Piceno da martedì e in questi giorni ha fatto un tour per ammirare le bellezze del territorio e gustare le numerose bontà enogastronomiche.

La giornata di sabato si aprirà nella Sala Convegni dell’Hotel Parco dei Principi a Grottammare, quartier generale dell’evento, proprio con la riunione dei 44 presidenti dei Club 41 Italia. Poi ci si trasferirà in Comune dove il Sindaco Antonio Spazzafumo, l’onorevole Giorgia Latini e il consigliere regionale Monica Acciarri accoglieranno le delegazioni e i nuovi soci dei due Club.

Presidente del Club Agora Riviera Adriatica San Benedetto è stata eletta l’insegnante Elva Cordivani. Con lei nel direttivo ci saranno la vice Ilaria Buccheri, la segretaria Simona Denti, la tesoriera Rita Marinelli e le consigliere Nausica Cameli e Stefania Iachini. Le socie fondatrici sono poi Maria Rendina, Gemma Paolini, Nicoletta Vitali, Tina Nepi, Rossella Palestini, Daniela Sciascetti, Daniela Olivieri, Maria Velia Diotallevi, Francesca Silvestrini, Gabriella D’Annunzio, Simona Capretta, Giuliana Candelori, Elisa Micucci. Ancora, Ida Romani, Anna Maria Filipponi, Maria Giorgi, Patrizia Roggiapane, Maria D’Angelo, Stefania Pepe, Silvia Gargiulio, Marina Francioso, Valentina Manni, Carla Barone, Paola Pieragostini e Daniela Iachini. Trentuno socie complessive per uno dei Club più numerosi d’Italia.

Il Club 41 San Benedetto ha come ‘padrino’ il Club Marcuzzo guidato dal Presidente Valerio Rosa, che ha accompagnato il nuovo sodalizio nel lungo periodo di messa in formazione. Presidente del Club 41 Riviera Adriatica 44 è stato eletto Roberto Galanti, già Console Onorario della Moldova e recentemente premiato come Miglior Console Onorario d’Italia. Con lui nel consiglio direttivo siederanno il vice Roberto Di Felice, il segretario Gianluigi Tamburri, il tesoriere Roberto Marcoionni, l’Iro Senior Giovanni Stracci, il webmaster Francesco Lisso e i consiglieri Nando Filotei, Mauro Onori e Ivano Corradetti. Soci fondatori sono: Giorgio Agostini, Luca Cappelli, Paolo Cappelli, Franco Cardelli, Giuseppe Di Caro, Giuseppe Grilli, Salvatore Iorio, Attilio Iustini, Emidio Izzi. Ancora, Luigi Michetti, Giuseppe Neroni, Salvatore Poliseno, Oliviero Vitangeli e Gabriele Zito.

Dopo il rituale scambio di doni, la giornata si concluderà con il Gran Galà al ‘Bagni Medusa’ sul lungomare di San Benedetto.