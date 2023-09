GROTTAMMARE – Le criticità che riguardano le condizioni del manto stradale sono ormai storia vecchia e, si badi bene, non solo a Grottammare. L’intera Riviera presenta situazioni spiacevoli che andrebbero risolte.

Nel contesto, comunque, si considera via Alessandro Volta, in zona stadio a Grottammare. Le foto testimoniano le condizioni dell’asfalto. In un caso l’entità delle buche, nei pressi di un incrocio, non è estremamente grave, ma crea disagio. Nell’altro caso l’entità della buca è sinonimo diretto di pericolo, nel transito in macchina, in bici o a piedi.

La buca è nelle vicinanze di una palazzina in ristrutturazione ed è il risultato della pressione di mezzi pesanti sul manto stradale che è completamente ceduto. Alcuni residenti hanno provato a rivolgersi al comune, ma non è stato effettuata azione alcuna. La buca, infatti, è lì da mesi, larga 20 cm e profonda più di dieci cm.

Nel primo caso la situazione si è creata di recente; nel secondo, come già detto, la buca è lì da prima dell’estate 2023 e non è questa la prima segnalazione.

La speranza è che nella zona possa essere presto ripristinata la situazione di sicurezza.