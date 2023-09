SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ecco il programma del Festival Letterario Riviera delle Palme: primo evento giovedì 28 settembre.

Un programma di qualità all’insegna di tematiche sociali e culturali attualissime, incentrate sugli Obiettivi Sostenibili ONU e l’Agenda 2030. Ecco il calendario del Festival Letterario Riviera delle Palme, organizzato dalla associazione Omnibus Omnes, che vede il patrocinio del Centro Regionale di Informazione delle Nazioni Unite di Bruxelles, della Regione Marche e del Comune di San Benedetto del Tronto, oltre alla collaborazione con la Bibliotesca Comunale Lesca e il Patto per la Lettura di San Benedetto del Tronto. Ricordiamo che il Festival è alla sua terza edizione e quest’anno è stato dedicato ai temi che la Omnibus Omnes sta portando avanti anche nelle scuole del territorio fin dal 2015, anno in cui è stata fondata.

Le location sono l’Auditorium Comunale Tebaldini e la Sala della Biblioteca Lesca (a piano terra), presso il Comune di San Benedetto del Tronto. L’orario degli incontri sarà sempre alle 17.30.

Si inizia giovedì 28 settembre 2023 all’Auditorium con la Dott.ssa Fausta Speranza, giornalista dei media vaticani, da Roma, che presenta “Il senso della sete”(Obiettivo Sostenibile 6 Acqua pulita e Igiene), toccando il tema dell’acqua.

Venerdì 6 ottobre 2023 la Prof.ssa Filomena Compagno, docente, da Terracina, presenta “A Scuola di Rifiuti Zero” (Obiettivo Sostenibile 11 Città e Comunità Sostenibili) presso la Biblioteca.

Sabato 14 ottobre il Dott. Marco Capocasa, antropologo e biologo nutrizionista, da Grottammare, presenta “Assurdità alimentari” (Obiettivo Sostenibile 3 Salute e Benessere) presso la Biblioteca.

Venerdì 20 ottobre 2023 Elisabetta Vatielli, poetessa, da Folignano, presenta “Fiori mai nati” (Obiettivo Sostenibile 3 Salute e Benessere)presso la Biblioteca.

Martedì 24 ottobre 2023 la Dott.ssa Franca Moretti, consulente grafologa, da San Benedetto del Tronto, insieme alla collega Dott.ssa Sonia Costantini, presenta l’incontro tematico “La grafologia, dal cervello alla punta della penna, una radiografia dell’anima” (Obiettivo Sostenibile 3 Salute e Benessere) presso la Biblioteca.

Venerdì 27 ottobre 2023 la Prof.ssa Martina Belelli, docente e poetessa, da Ancona, presenta “La somma dei giorni” (Obiettivo Sostenibile 3 Salute e Benessere)presso la Biblioteca.

L’evento finale, dedicato alle scuole del territorio, sarà all’Auditorium venerdì 10 novembre 2023, con la premiazione dei vincitori del Concorso Obiettivi Sostenibili ONU 2022/23 per Scuole Primarie, Secondarie di I grado e Secondarie di II grado: il concorso, basato su elaborati scritti, è stato incentrato sull’Obiettivo 12 Consumo e produzione responsabili.

La presidente della Omnibus Omnes, Raffaella Milandri, attorniata dai membri del direttivo Giampietro De Angelis, Myriam Blasini, Laura Castagna e Alessandro Sciarra, dichiara: “ Per questa edizione del Festival ringraziamo davvero la Amministrazione comunale, in primis la Assessore alla Cultura Pasqualina Lazzari, per il prezioso supporto logistico. Nel frattempo stiamo lavorando alla prima edizione del Premio Letterario Internazionale Charles Dickens, in scadenza il 30 settembre, e alla nuova edizione del Concorso ONU, che vedrà il ritorno del tema più amato, “Il Mare”, e anche del concorso a disegni”.