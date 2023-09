CAMPOFILONE – Ennesimo incidente in Autostrada: nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 21 settembre, è intervenuta l’eliambulanza per prestare soccorso a un uomo e trasportarlo al Trauma Center dell’Ospedale Torrette di Ancona: non sarebbe in pericolo di vita. L’incidente è avvenuto lungo la corsia Nord dell’A14, tra i caselli di Grottammare e Pedaso, nel territorio comunale di Campofilone. Coinvolti nello scontro, un tamponamento, due veicoli: un furgone e un camion. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto.