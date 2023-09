Proeon parteciperà in qualità di sponsor ad un importante evento scientifico divulgativo aperto a tutti dal titolo “Health coaching – Come vivere più a lungo e in salute” che si terrà presso l’Hotel Calabresi di San Benedetto del Tronto (AP) sabato 14 ottobre.

Durante tutta la giornata dell’evento saranno trattati diversi argomenti che riguardano in particolar modo le più recenti novità in materia di longevità e benessere fisico, ovvero per vivere “a lungo e in salute”.

Per avere maggiori informazioni sul programma e sui temi trattati nell’arco della giornata, vi rimandiamo alla locandina dell’evento (https://www.proeon.it/wp-content/uploads/2023/09/Health-Coaching-2023.pdf).

Con l’occasione, proprio in virtù di questo evento particolarmente interessante, proponiamo a tutti coloro che vogliono approfondire la conoscenza dei principali fattori che sono alla base del vivere a lungo e in salute, un’incredibile offerta:

fino al 30 settembre, effettuando un ordine di prodotti Proeon (sul sito o telefonicamente) con una spesa di almeno 100 euro, avrai la possibilità di accedere gratuitamente all’evento: il costo della quota di partecipazione, pari a 100 euro, sarà interamente a carico di Proeon!

Una volta effettuato l’ordine, contatta Proeon via e-mail (info@proeon.it) o telefonicamente (fisso 0735-1983898 o mobile 328-5613321, anche via WhatsApp) per confermare la partecipazione all’evento così da provvedere all’iscrizione direttamente.

Si ricorda che la quota di partecipazione include il pranzo, coffee breaks, materiale informativo e attestato di partecipazione, rilasciato al termine della giornata.