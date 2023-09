Per chi ama indossare gli orologi e ha nel tempo sviluppato una vera e propria passione per questa specifica tipologia di prezioso, capire come scegliere un orologio low cost può rivelarsi più importante del previsto.

Evitare di acquistare preziosi di una certa importanza, da destinare alla vita di tutti i giorni ad esempio un orologio su cui non si è fatto un grosso investimento, può sempre tornare utile.

In questo articolo, ti forniremo 4 consigli che potrebbero tornarti utili per scegliere un orologio low cost che rispecchi il tuo stile e possieda ottime caratteristiche tecniche a scapito di un costo notevolmente inferiore ai brand di lusso.

Occhio alla qualità del movimento

Il primo fondamentale elemento da andare ad osservare per scegliere un orologio low cost che possa rappresentare la soluzione ideale da indossare per una persona che desidera indossare un gioiello da polso valido, seppur a prova di budget, è sicuramente legato alla qualità e tipologia di movimento.

Con il termine “movimento” si fa riferimento al meccanismo che fa funzionare l’orologio.

Anche nei segmenti low-cost è possibile trovare orologi che possiedono un buon movimento.

Molti orologi giapponesi, con movimento Miyota o Seiko offrono una buona qualità ed affidabilità a prezzi più accessibili se paragonati ai movimenti svizzeri.

Qualità dei materiali di produzione

Anche se stai cercando un orologio a basso costo, la qualità dei materiali è un aspetto su cui non scendere a troppi compromessi.

È possibile trovare orologi con cassa in acciaio inossidabile di buona fattura, dotati di cinturini in pelle o in solida maglia d’acciaio.

Evita materiali che possano deteriorarsi troppo velocemente, soprattutto se il tuo obiettivo è di rendere questo gioiello da polso il tuo principale compagno di viaggio nella vita di tutti i giorni.

Design e dettagli

Un vero appassionato di orologeria sa che anche gli orologi low cost possono avere un design elegante e una finitura di buon livello.

Casio orologio, in particolare nella linea G-shock, è nota e popolare tra tutti gli appassionati di orologi sportivi ultra resistenti per la sua capacità di combinare funzionalità avanzate, interessanti e anche talvolta specifiche per le esigenze di chi lo dovrà indossare, senza rinunciare ad un design molto curato che è nel tempo, per questo motivo, diventato iconico.

Gli orologi di questa linea sono famosi per la loro altissima resistenza agli urti e le vibrazioni, combinando resistenza ad estetica.

GA-2100, iconica linea di G-shock, porta il design e la qualità dei principali modelli ad un livello superiore, con un prezzo lungi dall’essere low-cost.

Questo punto in particolare, mette in evidenza quanto l’esigenza di indossare un orologio, sia per abitudine che per passione, non debba necessariamente equivalere a dover indossare un modello di lusso.

Esistono molti brand come quello menzionato in grado di fornire funzionalità, resistenza e design ricercati anche a prezzi contenuti.

Consulta le community online di appassionati

Ogni persona che coltiva una grande passione in questo periodo storico troverà nelle community di persone che condividono gli stessi interessi un costruttivo e prezioso luogo di confronto.

È proprio in queste aree di dialogo che i suggerimenti all’acquisto diventano particolarmente fruttuosi.

Prima di comprare l’orologio low-cost che ha conquistato il tuo interesse, prova ad aprire una discussione sull’argomento: leggere delle esperienze, positive o negative che siano, sull’orologio di tuo interesse potrà fornirti informazioni fondamentali per una scelta d’acquisto consapevole ed oculata.

Vestire ed indossare elementi che rispecchiano la propria personalità, assecondando le proprie abitudini è possibile anche destinando gli elementi migliori della propria collezione alle occasioni, indossando ogni giorno gioielli disegnati per resistere ad urti, usura e agli imprevisti che costellano la vita quotidiana.