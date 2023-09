ASCOLI PICENO – “Lavorare al cambiamento”: questo lo slogan dei “Changemaker Days”, meeting nazionale organizzato nella città di Ascoli Piceno dall’Organizzazione Ashoka Italia e dall’Associazione Bottega del Terzo Settore, ai quali hanno partecipato martedì 19 settembre le alunne e gli alunni della classe 5^ B del Liceo Linguistico Capriotti, guidati dalla professoressa Paola Talamè.

La giornata è stata interamente dedicata a quattro temi chiave di grande attualità: l’impatto della tecnologia sulle nostre vite, la solidarietà e l’inclusione come strumenti per eliminare le disuguaglianze, la costruzione di sistemi di welfare sostenibili per la gestione di una nuova longevità, il benessere del pianeta.

I ragazzi, tramite la partecipazione attiva e un approccio laboratoriale, si sono confrontati proponendo soluzioni innovative per affrontare le sfide sociali, economiche, ambientali, finalizzate allo sviluppo di un’economia sostenibile.