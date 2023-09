SAN BENEDETTO – Per una giornata, domenica 17 settembre, gli spazi del Mercato Ittico all’ingrosso di San Benedetto si sono trasformati in una grande e originale sala posta per set fotografici. Hanno infatti ospitato l’evento “Fotomodella per un giorno” organizzato dal FotoCineClub Sambenedettese nell’ambito del circuito “Festa del fotoamatore”, organizzato dalla UIF (Unione Italiana Fotoamatori) sul tema “Acqua – Aria – Terra – Fuoco”.

L’evento ha cadenza biennale ed è arrivato alla sesta edizione, dopo uno stop forzato a causa della pandemia. Consiste nell’invitare i fotoamatori a fotografare 5 ragazze che sono modelle non professioniste.

La trentina di fotoamatori presenti, provenienti da Marche, Abruzzo, Umbria e Toscana, hanno fotografato le ragazze disposte nei vari spazi che sono state truccate, acconciate e vestite da professionisti che hanno messo a disposizione la propria esperienza e professionalità.

Grazie alla disponibilità dell’Amministrazione comunale, dunque, è stato utilizzato il Mercato Ittico e questo ha indubbiamente dato originalità all’evento grazie anche alle attrezzature marinare (reti, boe, barche e carrelli) messe a disposizione dalla marineria. Alcuni operatori marittimi sono stati anche chiamati a comparire nelle inquadrature dei fotoamatori.

Ha arricchito l’iniziativa una sessione di “body painting” con il pluripremiato Yuri che ha realizzato pitture inerenti al tema della festa.

Per assicurarsi la riuscita dell’evento, il FotoCineClub, del presidente Prometeo Camiscioli, si è affidato alle squadre che da diverse edizioni lo accompagnano con professionalità e disponibilità per preparare le modelle. SPEM Formazione di Ivan Straccia per le truccatrici; Daniela Giobbi, Letizia Romani, Katy Dana e Giorgia Alfonzi per i vestiti; Centro Donna per le parrucchiere; Massimo Ripa per i gioielli; Fotolandia per l’attrezzatura di illuminazione. L’associazione ringrazia, inoltre, la funzionaria comunale Manuelita Leli che si è adoperata per la migliore riuscita della giornata.

Laura Camaioni, assessore alle attività produttive, si è così espressa: “La contaminazione tra gli spazi di lavoro del Mercato ittico e le attività sociali e culturali, ovviamente nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, è uno degli obiettivi che ci siamo dati sin dal nostro insediamento. Vi abbiamo svolto tante iniziative di natura culturale, turistica, sociale e sempre c’è stata una risposta splendida. Tanti ci hanno manifestato la loro soddisfazione per aver potuto partecipare ad appuntamenti in spazi spesso mai visitati. Ringrazio di cuore il FotoCineClub per averci fatto questa proposta che abbiamo subito accolto”.

Info e foto dell’evento sono visibili sui siti www.fccsambenedettese.com e www.fccsambenedettese.com/fotomodella-per-un-giorno-2023 .