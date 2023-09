SAN BENEDETTO – Di seguito, nel virgolettato, una nota del sindaco Antonio Spazzafumo circa gli ultimi avvenimenti che hanno riguardato i balneari: molti non hanno rispettato le regole disposte dalla Regione. Si sottolinea che il Comune non ha alcun ruolo, essendo la materia di competenza dell’Autorità Marittima.

“Apprendo che la Capitaneria di Porto sta adottando i provvedimenti di legge nei confronti dei concessionari di spiaggia che non hanno ottemperato all’obbligo di assicurare il servizio di salvataggio a mare alla luce della proroga al 1° ottobre del termine della stagione balneare disposta dalla Regione Marche.

Voglio ricordare che la materia, riguardando la tutela della pubblica incolumità, è di stretta competenza dell’Autorità Marittima. Quando si è trattato di intervenire per supportare i concessionari che richiedevano un ampliamento delle concessioni, il Comune si è messo a completa disposizione per far sì che tutti si potessero mettere in regola il più rapidamente possibile.

In questo caso, il Comune non svolge alcun ruolo e un consigliere comunale, a meno che non abbia solo il desiderio di apparire comunque sui giornali, avrebbe il dovere di saperlo.

Siamo invece stati costantemente informati su tutte le comunicazioni che la Capitaneria di Porto, ripeto unico soggetto titolato ad intervenire sul tema della sicurezza in mare, ha inviato nelle scorse settimane alle associazioni di categoria per avvisare della necessità di continuare a disporre di un servizio di salvataggio fino alla fine della stagione balneare. Siamo stati invitati, nel contesto, a partecipare ad uno specifico incontro convocato in Capitaneria con i rappresentanti dei balneari lo scorso 19 settembre durante il quale è stato loro ribadito che a tale obbligo non si può derogare.

Se adesso gli operatori vengono sanzionati, ancora una volta, per il mancato rispetto di una disposizione di legge, ciò non può essere addebitato in alcun modo al Comune che, da parte sua, ha già provveduto a segnalare, con apposita cartellonistica collocata sulle spiagge libere, l’assenza di un servizio di salvataggio in mare”.