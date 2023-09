SAN BENEDETTO DEL TRONTO – I ragazzi di mister Lauro continuano gli allenamenti in vista della 3a gara di campionato in programma domenica allo Stadio dei Marsi di Avezzano.

I biancoverdi si sono attrezzati, dopo una buona partenza con 4 punti in due partite, con una nuova punta centrale pescata dal mercato degli svincolati.

Si tratta dell’esperto attaccante Raffaele Ortolini, 31 anni, alto 1,92, che ha vestito in passato le maglie di Rimini e Siena in Serie C. Nella scorsa stagione ha giocato al Seregno, in passato si è distinto in Serie D anche con Prato, Pistoiese e Civitanovese.

Con molta probabilità andrà ad affiancare Roberti (in gol contro il Monterotondo) nel tandem d’attacco dell’Avezzano.

Nel frattempo prosegue la prevendita dei biglietti. Per il settore ospiti sono disponibili 600 tagliandi al prezzo di 8 euro.