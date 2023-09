SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il CPIA ( Centro Provinciale per l’istruzione degli adulti ) di Ascoli Piceno con le sue due sedi in via della Repubblica, 31 ( sede ITI ) ad Ascoli Piceno e a S. Benedetto del Tronto in p.zza Setti Carraro 5 ( sede Isc Sud) è la scuola statale per adulti stranieri e italiani che hanno compiuto 16 anni.

Nelle sedi del CPIA ci si può iscrivere per avere una certificazione ai corsi di:

• Alfabetizzazione livello A1 ( italiano di base) e A2 ( per il rilascio della carta di soggiorno Ue)

• I° livello I° periodo (ex LICENZA sc media)

• Biennio

Puoi scegliere di frequentare:

• Corsi di preparazione all’esame B1 cittadinanza

• Corsi di preparazione agli esami CILS e CELI dal livello B2 al C2 QCER

• Corsi modulari di informatica

• Corsi modulari di lingua inglese

Il CPIA è centro d’esame per le certificazioni della lingua italiana CELI con l’Università per stranieri di Perugia e CILS con l’Università per stranieri di Siena

Le lezioni si terranno di pomeriggio e di sera per consentire la frequenza agli adulti in base alle loro esigenze familiari o lavorative.

Il personale docente è impegnato per tutto il mese di settembre e ottobre nella fase di accoglienza e orientamento per aiutare ed indirizzare gli studenti nel percorso formativo più idoneo alle loro necessità.

Il CPIA è istituzione capofila delle istituzioni scolastiche del territorio aderenti all’ Accordo di rete delle scuole secondarie serali presso le quali è possibile proseguire il percorso di studi nelle seguenti sedi:

• I.I.S. “Fermi Sacconi Ceci” Ascoli Piceno

• I.I.S “Celso Ulpiani”, Ascoli Piceno

• Istituto Alberghiero “Buscemi” San Benedetto del Tronto

• IPSIA “Antonio Guastaferro” San Benedetto del Tronto

E’ possibile rivolgersi alle sedi del CPIA ai seguenti recapiti:

https://www.cpiaascolipiceno.edu.it/

CPIA sede di AP

Tel: 0736 41674

CPIA sede associata di San Benedetto del Tronto

Tel: 0735 432745

Mail: apmm068003@istruzione.it

Dirigente scolastico reggente: Dott.ssa Stefania Marini

Direttore sga reggente: Dott. Camillo Guidotti